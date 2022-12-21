2022-23 Esko High School Quarter 1 Honor Rolls
The first-quarter honor and merit rolls for Esko High School.
Honor Roll
Will Abrahamson, Bella Abrahamson, Emma Adkins, Ashley Aker, Parker Anderson, Joseph Antonutti, Joshua Antonutti, Nicholas Ash, Lucye Backstrom, Ellahna Barnes, Therese Barousse, Joel Barta, Ellynor Barta, Lucy Barta, Alena Beare, Harper Benedix, Aspen Berg, Cadence Berger, Cairin Berger, Cuinn Berger, Gino Bertogliat, Wyatt Blotti, Genevieve Bohlman, Leah Borden, Nickolas Borden, Ahna Brekke, Cadence Brissett, Addison Bucsko, Tyler Campanario, Priya Carey, Lucky Carlson, Jordyn Carpenter, Joseph Cekalla, Emma Cekalla, Samuel Cheslak, Jordan Chopskie, Ayden Chopskie, Megan Chopskie, Brynn Christensen, Ty Christensen, Stefan Ciuca, Liberty Clifford, Estella Conrad, Aoife Cook, James Cornell, Paul Cornell, Logan Dahlman, Hunter Dallager, Ethan Dallager, Abrina Dammann, MyKenzie Dammer, Ava Daveau, Rilee Durovec, Gabriel Dusek, Kendra East, Garrett East, Neil Elsmore, Marie Eng, Mason Eng, Anabelle Engen, Drew Erickson, Eliana Erspamer, Evan Erspamer, Marisa Ferkul, Elise Finc, Paige Fontaine, Claire Fontaine, Benjamin Foster, Max Foster, Erik Fowler, Kaelyn Foxx, Kali Foxx, Millie Frederick, Philip Furcht, Finn Furcht, Ethan Gamache, Logan Gamache, Owen Genereau, Brennan Gerard, Taylor Gilbertson, Ryan Glendenning, Elijah Gonzalez, Raegan Grayson, Caden Grayson, Javontae Gregory, Macie Greiner, Ella Grell, Isabelle Haapala, Allan Haapala, Max Haapala, Elizabeth Haapanen, Tuula Hallsten, Jamis Halverson, Alyssa Hansen, Sharla Hansen, Lilee Hanson, Whitney Hanson, Macy Hanson, Eagan Harker, Easton Harker, Emerson Harker, Graham Hartlieb, Samuel Haugen, Cale Haugen, Stella Haugen, Arabelle Hawkinson, Liliana Helberg, Nolan Hendrickson, Braden Herman, Kaiden High, Gabriella Hilinski, Sawyer Hipp, Bryce Hipp, Madeline Hipp, Chiara Houser, Wyatt Hudspith, Bella Huffman, Madison Hurst, Maya Johnson, Erik Johnson, Elise Johnson, Hunter Johnson, Jacob Johnson, Jayce Johnson, Kyra Johnson, Jayla Jones, Nels Jouppi, Aina Jouppi, Sophia Juntunen, William Karjala, Brandon Kauma, Alex Kazel, Sydney Kazel, Ethan Kilichowski, Alex King, Dylan Klatte, Caitlin Kluenenberg, Ava Korby, Kamryn Korkala, Britta Koski, Carson Kronlund, Avery Kuklinski, Reese Kuklinski, Kamryn Kulas, Kennedy Kurhajetz, Samantha LaGraves, Kennadie Lammi, Logan Lanthier, Kaitlin Lattner, Amber Lawry, Carley Lawry, Keira Leach, Evelyn LeBlanc, Thurston Lick, Hewitt Liimatainen, Amara Liljegren, Brody Lillo, Aleah Lindgren, Presten Lindgren, Hailey Lough, Savanna Lourey, Cole Luense, Leo Luense, Gianna Madill, Joelle Majerle, Braxdyn Male, Braedyn Male, Dylan Marciulionis, Ariya Marino, Kiya Marino, Ava Marline, August Marline, Gabrielle Martenson, Avery Martineau, Andrew Mattinen, Solveig Mattson, Hannah Maunu, Kaitlyn McConnell, Abigail McConnell, Grace McIlvain, Ava McKibbon, Brooklyn McKibbon, Ella McLeod, Maxwell McWilliams, Harper Mears, Brayley Merrier, Benjamin Meysembourg, Adelynn Michaud, Aubrey Micken, Ella Miles, Grace Miles, Addison Miller, Belle Miller, Tagan Mock, Aidric Mock, Aislynn Mock, Finn Muchow, Abigail Naud, Ellie Naud, Sophia Naud, Allysa Nelson, Blake Nesseth, Kenleigh Nikunen, Leah Niven, Derek Nooyen, Hanna Nooyen, Matthew Norstrom, Raegen Olson, Max Olson, Trenton Ondrus, Andrew Osborne, Jessica Pagelkopf, Samuel Panger, Connor Pearce, Aubrey Pearce, Ava Pederson, Donovan Perfetti, Makoi Perich, Ainslie Perlinger, Harlow Perlinger, Wyatt Perrault, Margaret Peterson, Matthew Peterson, Alayna Peterson, Erin Pettyjohn, Titus Piepho, Drew Piontek, Bailey Plante, Witten Powers, Drew Prachar, Dylan Prachar, Mallorie Prouty, Dylan Putzke, Lauren Radovich, Levi Raisanen, Jacob Randa, Ainsley Rauner, James Rautell, Liam Reeves, Emelia Regas, Piper Rice, Trevor Robinson, Hannah Roemer, Isaac Rud, Erica Rudeck, Liana Rust, Elsa Sathre, Bryn Sathre, Mari Sathre, Ava Savage, Aiden Sawyer, Robert Schilling, Christopher Schlies, Hope Schmitz, Annastasia Schmitz, Bridget Schoepflin, Benjamyn Schramm, Gabriella Schroeder, Katie Schultz, Ashley Schultz, Ella Seboe, Tucker Selin, Peyton Selin, Isaak Sertich, Grace Shannon, Attlei Sheldon, Sophia Sheridan, Ava Sheridan, Araya Shovein, Addison Sielaff, Lucy Skifstad, Madison Slygh, Aubrey Snaza, Charley Sonneman, Jaiden Soukkala, Kate Staples, Jace Stewart, Brooklyn Stewart, Jordan Stodola, Tanner Stokes, Eilee Straub, Brooklyn Streu, Maya Stuermer, Ryan Sturm, Declan Sullivan, Conor Sullivan, Elaina Sundquist, Annabelle Sunnarborg, Clara Swanson, Hannah Swanson, Taylon Sweere, Jayden Symiczek, Luke Tester, Jack Tester, Evan Thompson, Kaija Thompson, Abram Thwaits, Nolan Thwaits, Kaylee Tipple, Catrina Vigliaturo, Logan Waldo, Chase Walz, Henry Warden, Amelia Warden, Evan Watsick, Wyatt Weber, Noah Wells, Nicole Wietman, Payten Williams, Kaden Willis, Owen Wilson, Isaac Wisted, Nolan Witt, Charlie Wolter, Shelby Zahn, Carter Zezulka, Elliot Zigich, Lliam Zimny, Ava Zywicki.
Merit Roll
Cooper Abbett, Laila Adamu, Kaylor Adkins, Rachel Amireault, Cale Anderson, Ava Anderson, Simone Anderson, Dominic Androsky, Santiago Anich, Ali Autio, Lourdes Barousse, Blake Behrendt, Levi Belland, Jaxon Benedix, Cal Berglund, Jack Bergstedt, Ava Bergstedt, Wyatt Bergstedt, Maiya Bergstedt-Bloss, Aviana Bergstrand, Emmeline Bohlman, Emma Breed, Rowan Brissett, Liam Brissett, Alli Campanario, Braeden Caple, Ethan Card, Talon Clifford, Avah Clow, Keaira Coleman, David Cornell, Camron Courteau, Micheal Couture, Braelyn Crotteau, Connor Dallmann, Adam Dallmann, Aria Dammann, Aidan Danielson, Aliyah Davis, Kennadi DeBondt, Irelynn Dee, Rylee Demers, Colton Dewey, Nicole Dugger, Michael Dusek, Olivia Eickhoff, Anika Elsmore, Zander Gabel, Melanie Gamache, Kaden Gariepy-Langdon, Aubrey Gerard, Kadence Ghann, Haley Glendenning, Alyssa Gonzalez, Jack Graddy, Preston Grell, Emily Hacker, Jackson Hacker, Wyatt Hacker, Jack Hakala, Alec Halvorson, Annika Halvorson, Cora Hammond, Paige Hanson, Greta Harden, Chloe Hart, Cecilia Hart, Elizabeth Hartlieb, Madilyn Hawkinson, SandraJean Haydon, Briley Hendrickson, Michael Henney, Lillian Hester, Leland Hill, Spencer Hipp, Evangalena Hobbs, Robert Hurst, Grace Illikainen, Ava Ion, Jayce Johnson, Xavier Johnson, Jocelyn Johnson, Dominic Johnson, Ethan Johnson, Ilee Johnson, Joseph Jukich, Ari Juntunen, Lucas Jurmu, Madek Kayser, Jayden Keppeler, Tallon Kiminski, Ethan Kluenenberg, Jayce Koskela, Abigail Krech, Aubrey Kulas, Ethan Kvitek, Kaydence Lammi, David Larsen, Trevor Leach, Blake Leslie, Cruize Liimatainen, Gwendolyn Lilly, Ethan Lindgren, Solomon Marxhausen, Thomas Mattonen, Talon Mattson, Bridger McCorison, Braydon McKibbon, Eden Mendez, Oliver Michaud, Ty Milbridge-Scott, Gavin Moderson, Trevor Mrozik, Kylie Mudrak, Greta Munthe, Sofia Munthe, Laila Nagorski, Brandon Napoli, Ryan Napper, Alivia Nelson, Alexander Nelson, Owen O'Connor, Evan O'Leary, Leeanna Osborne, Jacion Owens, Sophia Panger, Landen Parask, Ashton Parrott, Milo Pederson, Alton Perrault, Alec Peterson, Jackson Peterson, Evelyn Peterson, Nolan Pfister, Paiton Plante, McKenna Powers, Dawson Prachar, Celia Preiner, Ethan Putzke, Jordyn Randa, Rylee Raymond, Hailey Reed, Sophia Reeves, Kellie Renne, Adam Rudnicki, Nolan Ruuska, Lauryn Salmela, Tyler Salmela, William Samec, Cole Sauter, Adaline Savage, Ariel Schmitz, Benjamin Schmitz, Caleb Schumann, Harper Senenfelder, Brecklyn Shovein, Kallahan Sinnott, Annabelle Skowlund, Alan Skowlund, Kamryn Soukup, Aiden South, Vivian Spicer, Dalton Spindler, Cassie Stark, Morgan Stodola, Neela Stuermer, Skylar Switzer, Alexa Sykes, Tenley Taivaloja, Mason Taylor, Robert Thornton, Catlin Timblin, Aiden Tingum, Henry Townsend, Aiden True, Annika Turcotte, Xai Vang, Jayden Walz, Makenzie Warner, Elizabeth Wells, Layla Whiting, Adeline Wickenheiser, Matthew Wiermaa, Derrek Wirtanen, Izaac Zimmer.