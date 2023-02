2022-23 Carlton High School Quarter 2 Honor Roll

To be recognized for the "A" honor roll, students must hold a term grade-point average of 3.75 or higher while carrying six graded courses.

To be recognized for the "B" honor roll, students must hold a term GPA of 3.0 or higher.

'A' Honor Roll

Grade 6: Andrew Cottier, Lila Jo Manning, Danica Winn.

Grade 7: Katelyn Cadotte, Rebekah Calhoun, Jorgen Herman, Baily Line, Gabriella Loucks, Cooper Miller, Selah Rupp, Taylor-Rose Skagerberg, Kyria Tuttle, Kaden Ward.

Grade 8: Ava Jenne, Brielle Simula, Teagen Tessier.

Grade 9: Karysa Brown, Alexis Coy, Alex Gillette, Sophia Schmidt, Nadia Tessier, Jack Vernon.

Grade 10: Gavin Gibson, Lauryn Hilton, Laraya Kiehl, Jackson Korpela, Julia Peterson, Kayla Radtke, Amy Schwoch, Skyler Vernon.

Grade 11: Brayden Drake, Megan Matarelli, Sam Ojibway, Brody Vernon.

Grade 12: Lavinia Cademartori, Korah Crane, Eliza DeCaigny, Chloe Kanirie, Aaron Weitzel.

'B' Honor Roll

Grade 6: Wyatt Hall, Derrik Heino, Belle House, Aiden Seboe-Tuinei, Danica Winn.

Grade 7: Jaylah Crane, Jack Gibson, Kaden Lent, Amelia McCarthy, Hartley Pearson, Jennifer Saari.

Grade 8: Dani Carlson, Landon Jenne, Lydia Kiehl, Nixon Mitchell, Evelyn Socha.

Grade 9: Ruger Czerwinski, Kaylin Defoe, Addison Erickson, Dayne Heino, Cayden Manning, Lily Ojibway, Myles Pearson, Charlie Sway.

Grade 10: Jasper Crane, Zander Hall, Kendal Kot, Darlene Lewis, Jazmyn Martini, Aryanna Rodeghiero, Cody Shaw.

Grade 11: Michael Cadotte, Sofie Herman, Luukas Korpela, Gavin LeBrasseur, Donnamae Martinez, Dante Thompson, Tiffany Meade.

Grade 12: Madison Asleson, Rochelle DeLovely, Gunner Fadum, Mason Hyry, Esperansa Kingbird, Grace Rathe, Daniel Schiller, Kennedy Siiter.