Scoreboard - December 7, 2017 edition

For ML-WR - Avery Kosloski 15, Ryan Barrett 15, Bardy Watrin 13, Michael Olson 8, Thomas Gulso 5, Adam Dragicevich 3, Mason Olson 1. 3-point goals - Kosloski, Watrin, Barrett 3.

For Carlton - Matthew Hey 23, Ben Soderstrom 10, Jackson Mickle 7, Jacob Santkuyl 6, Chase Parker 4, Mateo Garcia Agui 1. 3-point goals - Mickle, Hey 5.

Esko 80, Hermantown 58

For Esko - Adam Trapp 29, Quinn Fischer 22, Peyton Wefel 8, Jon Stodola 5, Trevor Spindler 4, Eric Rish 4, Cam Berger 4, Ryan Pantsar 3, Hubie Gonsorowski 1.

Friday, December 1

Mtn. Iron-Buhl 76, Fond du Lac Ojibwe 59

For FDL - Treshawn Brown 22, Avery Misquadace 10, Uriah Aubid 10, Jalen Paulson 9, Jordan Brown 7, Eddie Defoe 1. 3-point goals - J. Brown, Misquadace 2, T. Brown 4, Aubid, Paulson.

Saturday, December 2

Rushford-Peterson 65, Moose Lake-Willow River 48

For ML-WR - Thomas Gulso 2, Colton Little 4, Avery Kosloski 13, Adam Dragicevich 4, Mason Olson 5, Ben Dewey 3, Michael Olson 3, Brady Watrin 12, Tyler Mehrkens 2. 3-point goals - Kosloski 3, Mason Olson, Michael Olson, Dewey.

Esko 65, Duluth Denfeld 54

For Esko - Quinn Fischer 11, Ryan Pantsar 2, Payton Wefel 11, Eric Rish 2, Camden Berger 15, Adam Trapp 24. 3-point goals - Wefel 3.

Tuesday, December 5

Virginia 75, Moose Lake-Willow River 26

Barnum 56, Cromwell-Wright 47

For CW - Micah Pocernich 15, Marcus Pocernich 13, Cameron Cahoon 7, Drew Libbon 3, Isaac Shelton 3, Jaden Gronner 3, Cayden Karppinen 3. 3-point goals - Micah Pocernich 3, Marcus Pocernich, Libbon, Gronner, Karppinen.

For Barnum - Tyler Nynas 18, Braeden Hlavka 14, Sam Goodwin 14, Drake Weets 6, Kyle Kielty 3, Quinn Casey 1. 3-point goals - Weets 2, Hlavka 3.

Carlton 79, East Central 65

For Carlton - Ben Soderstrom 27, Matthew Hey 14, Jackson Mickle 12, Jacob Santkuyl 11, Mateo Garcia 6, Chase Parker 4, Leif Herman 3, Scott Rousseau 2. 3-point goals - Hey 2, Santkuyl, Soderstrom.

Esko 79, Superior 65

Esko - Camden Berger 23, Adam Trapp 23, Quinn Fischer 16, Payton Wefel 8, Ryan Pantsar 6, Jon Stodola 2, Eric Rish 1. 3-point goals - Wefel 2, Berger.

Fond du Lac 87, Lakeview Christian 80

For FDL Ojibwe - Treshawn Brown 32, Avery Misquadace 24, Uriah Aubid 17, Eddie Defoe 11, Jordan Brown 4, Jalen Paulson 3. 3-point goals 0 Misquadace 4, T. Brown 3, Defoe 2, Paulson, Aubid.

GIRLS BASKETBALL

Thursday, November 30

Ogilvie 71, Wrenshall 35

Cromwell-Wright 46, Cherry 40

For CW - Teana Hakamaki 25, Emmalee Hoover 6, Jordan Jokinen 5, Josie Jokinen 3, Amber Lehti 3, Amanda Hakamaki 2, Liz Risacher 2. 3-point goals - Hoover 2, Josie Jokinen, T. Hakamaki 5.

Cloquet 54, Superior 43

For Cloquet - Kendra Kelley 26, Carmen Foss 15, Allie Wojtysiak 6, Abbey Collins 3, Kate Owens 2, Hailey Giacomini 1, Vanna Kelley 1. 3-point goals - K. Kelley 3.

Hermantown 59, Esko 36

For Esko - Bridget Yellin 12, Sydney Hanson 8, Hannah Stark 7, Kaitlyn Bergerson 5, Kristy Demuth 4, Macy Sunnarborg 1, Zoie Johnson 1. 3-point goals - None.

Virginia 68, Moose Lake-Willow River 44

For ML-WR - Dallis Kukuk 10, Natalie Mikrot 8, Ella Rhoades 6, Monica Mikrot 5, Ellie Schaumburg 4, Laura Walker 4, Charis Blacklock 2, Hannah Jirovec 2, Tori Walczynski 2, Suzy Grutkoski 1. 3-point goals - Kukuk 3, M. Mikrot.

Friday, December 1

Virginia 48, Barnum 54

For Barnum - Emily Miletich 24, Mallory Agurkis 10, Kaitlyn Skutevik 7, Kendal Miletich 6, Lea Peterson 5, Elizabeth Carlson 2. 3-point goals - Peterson, J. Miletich 2, E. Miletich, Agurkis 2.

Saturday, December 2

Duluth Marshall 58, Esko 56

Bloomington Jefferson 67, Cloquet 50

For Cloquet - Allie Wojtisiak 15, Vanna Kelley 11, Kendra Kelley 11, Carmen Foss 6, Olivia Diver 5, Kate Owens 2. 3-point goals - Wojtysiak 2, V. Kelley, Diver.

Rushford-Peterson 61, Moose Lake-Willow River 47

Monday, December 4

Duluth Marshall 66, Carlton 40

For Carlton - Abby Mickle 18, Amelia Groth 11, Alaina Bennett 6, Elizabeth House 2, Jess Anderson 2, Elva Kingbird 1. 3-point goals - Groth.

Cromwell-Wright 78, Barnum 50

For CW - Teana Hakamaki 30, Taya Hakamaki 15, Amber Lehti 11, Elizabeth Risacher 5, Amanda Hakamaki 4, Shaily Hakamaki 4, Natalee Hakamaki 4, Jordan Jokinen 4. 3-point goals - Taya Hakamaki 5, Teana Hakamaki 10, Risacher 1.

For Barnum - Emily Miletich 18, Mallory Agurkis 10, Kaitlyn Skutevik 6, Kendal Miletich 5, Britney Mike 3, Makenzee Schleret 2, Elizabeth Carlson 2. 3-point goals - Skutevik 2, Agurkis 2, K. Miletich.

Tuesday, December 5

Cloquet 55, Duluth East 29

For Cloquet - Carmen Foss 12, Vanna Kelley 11, Allie Wojtysiak 11, Kendra Kelley 8, Olivia Diver 5, Jessica Liang 4, Kate Owens 2, Hailey Giacomini 2. 3-point goals - V. Kelley 3, Diver.

Esko 62, Moose Lake-Willow River 37

For Esko — Kristy DeMuth 21, Hannah Stark 17, Macy Sunnarborg 12, Sydney Hanson 8, Annika Wold 6, Breanna Stark 4, Zoie Johnson 2, Kaitlyn Bergerson 2. 3-point goals - Hanson 2, Sunnarborg 2, DeMuth.

For ML-WR - Natalie Mikrot 9, Charis Blacklock 8, Dallis Kukuk 7, Suzy Grutkoski 4, Ella Rhoades 3, Kennedy Janke 2, Laura Walker 2, Monica Mikrot 2. 3-point goals - Mikrot, Kukuk.

Silver Bay 61, Fond du Lac 39

For FDL Ojibwe - Kaila DuFault 8, Tamara Martineau 7, Tannia Misquadace 5, Marlana Staples 4, Aaliyah Peterson 4, Starr Shabaiash 3, Katie Misquadace 3, Talayah Martineau 3, Namida Reynolds 2. 3-point goals - Shabaiash, K. Misquadace, T. Misquadace, Talayah Martineau.

BOYS HOCKEY

Thursday, November 30

Cambridge-Isanti 12, Moose Lake Area 2

First period - 1. CI, Luke Miller (Gaven Ziebarth, Ryan Olsen) 0:58; 2. CI, Miller (PP) (Derek Becklin, Harrison Grandgenett) 1:57; 3. CI, Easton Parnell 2:58; 4. MLA, Vern Anderson III (PP) (Andrew Burn, Michael Lilya) 5:04; 5. CI, Nathan Schibilla (Parnell) 6:59; 6. CI, Jacob Ziebarth (Parnell) 14:14.

Second period - 7. CI, Parnell (Olsen) 3:30; 8. MLA, Lilya (Jordan Fjosne) 10:47.

Third period - 9. CI, Miller (Becklin, J.R. Westrom) 2:02; 10. CI, Becklin (Miller, Grandgenett) 4:15; 11. CI, Schibilla (Parnell) 4:43; 12. CI, Parnell (J. Ziebarth) 11:40; 13. CI, Miller (Derek Becklin, Grandgenett) 15:45; 14. CI, Parnell (J. Ziebarth, Schibilla) 15:50.

Saves - Brody Nelson, CI, 23/25; Danny Whited, MLA, 48/60.

Saturday, December 2

Cloquet-Esko-Carlton 8, Bloomington Jefferson 2

First period - 1. CEC, Kade Bender (Trevor Inman) 2:46; 2. CEC, Branden Matteen (Bender, Landon Langenbrunner) 6:26; 3. CEC, Langenbrunner (Matteen, Ryan Nelson) 8:54; 4. CEC, Matteen (PP) 11:25; 5. CEC, Langenbrunner (PP) (Dane Stoyanoff, Nelson) 15:09; 6. BJ, Tristan Larson (Grayson Hight, Carson Jacobs) 16:47.

Second period - 7. CEC, Matteen (Nick Baker) 10:45; 8. CEC, Jedd Anich (Dru Senich, Inman) 11:58.

Third period - 9. CEC, Langenbrunner (Andy Acers, Bender) 9:39; 10. BJ, Hight 13:26.

Saves - Wyatt Senich, CEC, 17/19; Evan Redeppenning, BJ, 28/36.

North Shore 14, Moose Lake Area 0

First period - 1. NS, Chad Nordean 0:26; 2. NS, Cody Brandt (Eric Carlson, Jarred LaBerge) 5:47; 3. NS, Mason Meyer (Nordean, Ethan Sporn) 6:07; 4. NS, Nick Hendrickson (PP) (Wyatt Haugan) 7:14; 5. NS, Brandt (PP) (Haugan, Nate Swanson) 14:45.

Second period - 6. NS, Nordean (Logan Loiselle, Meyer) 3:44; 7. NS, Nordean (Sporn, Meyer) 5:31; 8. NS, Sporn (Loiselle, Meyer) 5:50; 9. NS, Nordean (PP) (Loiselle, Meyer) 7:14; 10. NS, Peyton Westerlund (Cole Komarek) 10:45; 11. NS, Brandt 13:01; 12. NS, Komarek (Hendrickson) 15:10.

Third period - 13. NS, Westerlund (Komarek, Connor Somnis) 5:40; 14. NS, Westerlund (Swanson, Spencer Jackson) 7:20.

Saves - Chase Bronikowski, NS, 10/10; Danny Whited, MLA, 34/48.

Tuesday, December 5

Chisago Lakes 5, Moose Lake Area 0

First period - 1. Jonny Bodell, 1:51 (pp); 2. David Kimlinger (Dawson Overgaard, Bodell), 4:22; 3. Logan Bjorkman (Luka Zaruba), 7:57; 4. Nicholas Lindsey (Alex Walden, Devin Wahlberg), 11:46.

Second period - No scoring.

Third period - 5. Wahlberg, 3:36 (pp).

Saves - Jesse Carlson, CL, 17; Danny Whited, MLA, 27.

Stillwater 1, Cloquet-Esko-Carlton 0

First period - No scoring.

Second period - No scoring.

Third period - 1. Jack Sullivan (Josh Long), 9:12.

Saves - Owen Carlson, CEC, 16; Jesse Brown, S, 27.

GIRLS HOCKEY

Friday, December 1

Cloquet-Esko-Carlton 5, Holy Family-Waconia 4

First period - 1. CEC, Dana Jones 7:19; 2. CEC, Dea DeLeon (Taylor Nelson, Jenna Zdebski) 16:36.

Second period - 3. HFW, Mallory Vacek (Chloe McEnelly, Grace Blood) 9:19; 4. CEC, Ally Martin (Emmie Ellena) 14:53; 5. CEC, Nelson (sh) 16:59.

Third period - 6. HFW, Molly Garin (pp) (Lauren Hickey, Caitlyn Rock) 0:54; 7. HFW, Sydney Paulsen (Taylor Koeppl, Bridget Orr) 6:48; 8. HFW, Koeppl (Paulsen, Orr) 8:26; 9. CEC, Nelson (DeLeon, Kiana Bender) 10:38.

Saves - Elise Lund, CEC, 41/45; Jasmyn Neubert, HFW, 7/11; Alex Pellicci, HFW, 9/10.

Moose Lake Area 4, Chisago Lakes 1

First period - 1. MLA, Abby Painovich (pp) (Josie Benzie) 16:57.

Second period - 2. MLA, Lexi Bonneville 1:08; 3. CL, Madison Lundeen (PP) (Jenna Lawry) 5:44;

4. MLA, Lauren Pederson (Jamie Benzie, Painovich) 9:27.

Third period - 5. MLA, Jamie Benzie (EN) (Pederson) 14:47.

Saves - Maddy Gamst, MLA, 36/37; Brooklyn Nelson, CL, 17/20.

Saturday, December 2

South St. Paul 6, Moose Lake Area 0

First period - 1. SSP, Brooke Deering (SH) (Ella Reynolds) 10:10.

Second period - 2. SSP, Reynolds (PP) (Makenna Deering, B. Deering) 1:52; 3. SSP, Clair Lehmann (SH) (Reynolds) 4:15; 4. SSP, Lilie Ramirez 8:20; 5. SSP, Mackenna Emery (B. Deering, Savannah Lenarz) 9:07; 6. SSP, Avery Newton 14:18.

Third period - No scoring.

Saves - Kaity McKenzie, SSP, 14/14; Maddy Gamst, MLA, 15/21; Jo Ruby Wekseth, MLA, 6/6.

Tuesday, December 5

Cloquet-Esko-Carlton 5, North Shore 1

No stats available at press time.

Moose Lake Area 2, Superior 0

First period - 1. Josie Benzie (Jamie Benzie, Ruby Mohelsky), :37.

Second period - No scoring.

Third period - 2. Mohelsky, 3:59 (pp).

Saves - Maddy Gamst, MLA, 23; Autumn Siers, S, 27.

WRESTLING

Saturday, December 2

Lakeville North Tournament

Team Results

1. Hudson 211.5, 2. Eagan 191.5, 3. Lakeville South 145.5, 4. Lakeville North 145, 5. South St. Paul 121, 6. Woodbury 112, 7. Chaska 110.5, 8. New Richmond 103, 9. Henry Sibley 33.5, 10. Cloquet-Esko-Carlton 31.

Individual Results

106 - Alex Peterson placed fourth: pinned by Nathan Fenske, LN, at 5:48; def. Austin Kalina, EGN, 6-1; def. Wil Nihart, SSP, 5-1; and pinned by Peyton Hermann, LS, at 3:57.

113 - Deekan Fjeld placed fifth: pinned by Ernesto Espino-Sanchez, SSP, at 0:36; pinned by Roman Cortez, SSP, at 0:52; won by forfeit.

120 - Tyler Harms-Synkiew placed sixth: def. Bryce Hunsberger, HUD, 5-3; pinned by Cole West, WBY, at 1:13; def. Micah Diaz, SSP, 8-2; lost to Matthew Feia, HUD, 5-4; pinned by Adam Myhre, CC, at 3:30.

126 - Jordan Allen did not place: lost to Kaden Gage, EGN, 13-1; lost to Isaac Hatch, HUD, 16-7.

132 - Zeb Wehr did not place: lost to Brandon Dennis, NR, 11-3; def. Tyler Scherbing, CC, 9-2; pinned by Brice Bischof, LS, 4:55.

138 - Griffin Fjeld did not place: pinned James Johnson, SSP, at 3:20; lost to Vince Fanning, HUD, 17-3; pinned Brandon Huwe, LN, at 1;45; lost to Joaquin Mancha, HS, 10-4.

No entries in other weight classes.

MEN’S BASKETBALL

Friday, December 1

Western Tech 90, FDLTCC 89

For FDLTCC - Eric Grant 22, Jessie Ellerbe 19, Tristan Snow 15, Alex Walther 10, Andre Henson 9, Dwayne Saunders 5, Donta Jones 4, Dijuan McCullom 3, Isaiah Martinez 2. 3-point goals - Ellerbe 2, Grant 5, Walther 2, Saunders 1, McCullom 1, Henson 1.

Saturday, December 2

Rochester 93, FDLTCC 57

For FDLTCC - Andre Henson 11, Alex Walther 10, Dwayne Saunders 9, Jessie Ellerbe 6, Eric Grant 5, Isaiah Martinez 5, Tristan Snow 5, Tyler Ojibway 5, Donta Jones 1. 3-point goals - Grant 1, Walther 2, Saunders 1, Henson 3, Ojibway 1.

JUNIOR HOCKEY

Friday, December 1

MN Wilderness 2, Springfield Blues 1

First period - No scoring.

Second period - 1. MNW, Ondrej Trejbal (Nikolai Lyssogor, Josh Fricks) (PP) 11:51; 2. MNW, Gino Lucia (Lyssogor, Ben Ward) 14:06; 3. SB, Max Brainin (Patrick Smyth, Jeff Skinner) 18:10.

Third period - No scoring.

Saves - Ryan Fanti, MNW, 36/37; Connor Poczos, SB, 30/32.

Saturday, December 2

Springfield Blues 5, MN Wilderness 2

First period - 1. SB, Aiden Beck (Shane Haviland, Kyler Yeo) 4:07; 2. MNW, Kosta Likourezos (Gino Lucia, Nick Anderson) 11:26; 3. MNW, Isaac Moberg (Nathan Horn, Nicholas Michel) 14:54; 4. SB, Jeff Skinner (Max Brainin, Beck) 15:52.

Second period - 5. SB, Bradley Marek (Jeff Skinner, Marcus Walter) (PP) 18:53; 6. SB, Nikita Kozyrev (Ethan Stewart, Paul Luebke) 19:44.

Third period - 7. SB, Skinner (Ethan Stewart, Max Osborne) (EN) 17:56.

Saves - Connor Poczos, SB, 7/9; Evan Fear, SB, 27/27; Ryan Fanti, MNW, 21/25; Trevor Micucci, MNW, 7/7.