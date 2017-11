Scoreboard - November 23, 2017 edition

Pipestone 28, Moose Lake-Willow River 6

ML-WR - Trent Juhl 4 run (Juhl rush failed)

P - Tyl Woelber 28 pass from Cody Thompson (Woelber kick blocked)

P - Garrett Ploeger 64 pass from Woelber (Woelber kick failed)

P - Woelber 71 pass from Thompson (Braeden Rieck pass from Thompson)

P - Thompson 1 run (Woelber pass from Thompson)

State Class AAAA Semifinals

Cloquet 40, South St. Paul 21

C - Spencer Wehr 17 run (Elijah Benson kick)

SSP - Chase Bentson 5 run (Samuel Rohrer kick)

C - Aahsan Maigag 1 run (Benson kick)

C - Maigag 45 pass from Pokornowski (Benson kick)

SSP - Alex Rabello 58 pass from Cade Sexauer (Rohrer kick)

C - Pokornowski 59 run (kick failed)

C - Benson 21 field goal

C - Benson 24 field goal

C - Wehr 3 run (Benson kick)

SSP - Cade Sexauer 1 run (Rohrer kick)

SWIMMING

November 16-18

Minnesota Girls Swim and Dive Championships

Team Results

1. Visitation, 247.5; 2. Hutchinson, 241; 3. Delano, 183; 4. Breck, 173; 5. Sartell-St. Stephen, 161.5; 6. Blake, 144.5; 7. Faribault, 139.5; 8. Monticello, 120; 9. Hill-Murray, 88; 10. Detroit Lakes, 79; 20. Cloquet-Esko-Carlton, 32.5; 24. Hibbing, 20; 36. Two Harbors-Silver Bay, 3; 39. Mesabi East, 1.

CEC Individual Results

50 freestyle — 2. Makayla Suominen 23.43.

100 freestyle — 3. (tie) Makayla Suominen, 51.89.

200-yard medley relay - CEC (Maddie Dostal, Julia Vilanova, Rachel Gorski, Makayla Suominen) did not advance from preliminaries, finishing 21st out of 26.

MEN’S BASKETBALL

Friday, November 17

FDLTCC 71, UW-Barron 65

For FDLTCC - Jessie Ellerbe 14, Alex Walther 13, Dwayne Saunders 13, Tristan Snow 10, Eric Grant 10, Isaiah Martinez 6, Tyler Ojibway 5.

JUNIOR HOCKEY

Friday, November 17

Austin Bruins 4, MN Wilderness 2

First period - 1. AB, Benito Posa (Devon Fields, Alex Mella) 0:25.

Second period - 2. MNW, Kosta Likourezos (Isaac Kobienia) 3:20; 3. MNW, Nikolai Lyssogor (Ondrej Trejbal, Gino Lucia) (PP) 10:23; 4. AB, Andy Willis (Fields) 15:54; 5. AB, Dan Petrick (Jaden Shields, Mella) (PP) 18:39.

Third period - 6. AB, Travis Kothenbeutel (Matt Eller, Dante Zapata) (EN) 19:01.

Saves - Mads Sogaard, AB, 28/30; Trevor Micucci, MNW, 16/19.

Saturday, November 18

Austin Bruins 5, MN Wilderness 3

First period - 1. MNW, Kosta Likourezos (Gino Lucia, Ben Ward) 0:48.

Second period - 2. AB, Alex Mella (Dante Zapata, Xander Lamppa) 2:04; 3. AB, Travis Kothenbeutel (Anthony Stark, Evan Cholak) 4:29; 4. AB, Andy Willis (Devon Fields, Kothenbeutel) 7:27; 5. MNW, Ben Ward (Likourezos, Lucia (7) 8:22; 6. AB, Mella (Jaden Shields, Kothenbeutel) (PP) 19:09.

Third period - 7. MNW, Ashton Altmann (Nick Altmann, Ondrej Trejbal) 6:13; 8. AB, Mella (Zapata, Lamppa) 14:42.

Saves - Alex Schilling, AB, 27/30; Ryan Fanti, MNW, 15/18; Trevor Micucci, MNW, 9/11.