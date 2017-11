Scoreboard - November 16, 2017 edition

Moose Lake-Willow River 41, West Central Area 14

ML-WR - Colton Little 53 run (Trent Juhl run)

ML-WR - Anakin Oswald 2 run (run failed)

ML-WR - Little 81 run (kick failed)

ML-WR - Little 43 run (Juhl run)

ML-WR - Juhl 8 run (Carter Johnson kick)

WCA - Brady Sabolik 4 run (pass failed)

ML-WR - Little 16 run (kick failed)

WCA - Kaden Spindler 21 pass from Ross Anderson (Spindler pass from Anderson)

State Class 9-Man Quarterfinals

Stephen-Argyle 39, Cromwell-Wright 22

CW - Isaac Shelton 4 pass from Drew Libbon (kick failed)

SA - Joston Hoeper 5 run (Collin Neuschwader kick)

SA - Hoeper 2 run (Neuschwader kick)

SA - Hoeper 2 run (pass failed)

SA - Stoene Spilde 20 run (pass failed)

SA - Hoeper 3 run (kick failed)

CW - Cameron Cahoon 63 run (Jaden Gronner pass from Libbon)

SA - Isaac Durand 30 pass from Hunter Yutrzenka (Neuschwander kick)

CW - Kannon Korpela 35 run (Shelton pass from Libbon)

State Class AAAA Quarterfinals

Cloquet 36, Becker 21

C - Tim Pokornowski 27 run (Elijah Benson pass from Pokornowski)

C - Spencer Wehr 14 run (run failed)

B - Lucas Dertinger 6 pass from Josh Fobbe (Dertinger kick)

C - Mitchell Gerlach 5 run (pass failed)

B - Alex Blomgren 1 run (Dertinger kick)

B - Dertinger 10 pass from Fobbe (Dertinger kick)

C - Pokornowski 8 run (Gerlach pass from Pokornowski)

C - Wehr 12 run (Joshua Bushey pass from Pokornowski)

SWIMMING

Friday, November 11

Section 7A Meet

Team Results

1. Hibbing, 415; 2. Mesabi East, 394.5; 3. Duluth Denfeld, 237; 4. Two Harbors-Silver Bay, 220; 5. Cloquet-Esko-Carlton, 218.5, 6. International Falls, 186; 7. Eveleth-Gilbert, 165; 8. Virginia, 141; 9. Proctor-Hermantown, 138; 10. Northeast Range-Ely, 67; 11. Chisholm, 52.

Individual Results (State Qualifiers)

200-yard medley relay - 1. H, (Ashley Hadrava, Natalie Skorich, Megan Brown, Meghan Minne), 1 minute, 51.84 seconds (pool and section record); 2. CEC (Maddie Dostal, Julia Vilanova, Rachel Gorski, Makayla Suominen), 1:52.91; 3. ME (Megan Williams, Kylie Meyer, Isabelle Kalb, Hannah Nygaard), 1:53.63; 200 freestyle - 1. Grace Brunfelt, ME, 2:02.78; 2. Kalb, ME, 2:03.43; 200 individual medley - 1. Hadrava, H, 2:14.45 (pool and section record); 2. Kaylee Overby, THSB, 2:18.26; 50 freestyle - 1. Suominen, CEC, 23.41 (pool and section record); 2. Elli Jankila, EG, 247.77; 1-meter diving - 1. Shelby Johnson, DD, 339.70; 2. Nyah Adams, H, 328.55; 3. Kailey Fossell, ME, 310.75; 4. Anikka Mattonen, H, 292.45; 100 butterfly - 1. Carly George, EG, 1:02.67, 2. Brown, H, 1:03.31; 100 freestyle - 1. Suominen, CEC, 51.49 (pool and section record), 2. Minne, H, 53.96; 3. Kate Thomasen, THSB, 54.62; 500 freestyle - 1. Grace Brunfelt, ME, 5:34.15, 2. Riley Larson, THSB, 5:39.21; 200 freestyle relay - 1. EG (Jankila, Amara Carey, George, Mollie Albrecht), 1:42.47; 2. THSB (Larson, Katarina Hanson, Thomasen, Overby), 1:42.76; 100 backstroke - 1. Hadrava, H, 58.26 (pool and section record); 2. Erin Rudd, DD, 1:00.67; 100 breaststroke - 1. Lauryn Devich, V, 1:09.76; 2. Overby, THSB, 1:09.98; 400 freestyle relay - 1. H (Brown, Michelle Zumbrunnen, Hadrava, Minne), 3:44.70; 2. ME (Nygaard, Lydia Skelton, Brunfelt, Kalb), 3:46.47.

GIRLS HOCKEY

Friday, November 10

Orono 4, Cloquet-Esko-Carlton 2

First period - 1. O, Ilya Ryshkamp (Inga Smith, Nicole Neuberger), 4:51; 2. O, Gabby Norris, 13:31.

Second period - 3. O, Elizabeth Norton (Ryshkamp), 6:26; 4. CEC, Lauren Cawcutt (Tenley Stewart), 7:05.

Third period - 5. O, Neuberger (Ryshkamp) 1:21; 6. CEC, Taylor Nelson, 7:12.

Saves - Eden Schultz, O, 12; Anna Lisle, O, 7; Elise Lund, CEC, 25.

Saturday, November 11

Cambridge-Isanti/Mora/Pine City 5, Moose Lake Area 1

First period - 1. CI, Alyson Niebur (Megan Smith) 7:45; 2. CI, Riley Parnell (Rilee Winters, Madelyn Skelton) 15:55.

Second period - 3. CI, Niebur (Haley Price, Chloe Nelson) 15:41.

Third period - 4. CI, Winters (Ashley Schintz) 1:45; 5. MLA, Lauren Pederson (Michaela Belanger) 8:56; 6. CI, Niebur (sh) Skelton) 12:58.

Saves - Jayante Kotila, CI, 10/11; Maddy Gamst, MLA, 38/43.

Tuesday, November 14

Moose Lake Area 6, North Shore 3

First periiod - 1. MLA, Ruby Mohelsky (Jamie Benzie) (pp) 14:35.

Second period - 2. MLA, Lauren Pederson 6:49; 3. MLA, Benzie (Mohelsky) 7:13; 4. NS, Cora Carter (Gracie Komarek) 9:36; 5. NS, Jessie Ketola 14:51.

Third period - 6. NS, Callie Klemmer (Carter) 4:03; 7. MLA, Pederson (Benzie, Mohelsky) (pp) 12:41; 8. MLA, Benzie (Abby Painovich) 13:55; 9. MLA, Benzie (Michaela Belanger, Mohelsky) 16:04.

Saves - Maddy Gamst, MLA, 29/32; Maureen Dwyer, NS, 22/28.

Brainerd-Little Falls 7, Cloquet-Esko-Carlton 1

First period - 1. BLF, Abby Pohlkamp (Marre Welinske), 5:50; 2. CEC, Kiana Bender (Tenley Stewart), 9:24; 3. BLF, Gabbie Smith (Pohlkamp, Sophie Robinson), 10:34; 4. BLF, Cheyenne Abear (Grace Schulte, Taylor Larson), 14:59.

Second period - 5. BLF, Pohlkamp (Emma Booth, Smith), 1:24; 6. BLF, Robinson (Smith), 11:01 (pp).

Third period - 7. BLF, Abear (Jenna Nieman, Schulte), 6:19; 8. BLF, Robinson, 16:44.

Saves - Elise Lund, CEC, 32; Nicole Schultz, BLF, 0.

JUNIOR HOCKEY

Friday, November 10

MN Wilderness 2, MN Magicians 1

First period - No scoring.

Second period - 1. MNM, Ben Schultheis (Arturas Laukaitis, Matthew Stanton) 7:35.

Third period - 2. MNW, Luke Dow (Ben Ward, Eric Gotz) 16:57; 3. MNW, Nikolai Lyssogor (Gino Lucia, Edward Lindelow) 18:38.

Saves - Trevor Micucci, MNW, 28/29; Isaiah Saville, MNM, 32/34.

Saturday, November 11

MN Magicians 4, MN Wilderness 1

First period - No scoring.

Second period - 1. MNM, Carter Breitenfeldt (Kyler Grundy, John Keranen) 15:16; 2. MNM, Davis Kirkendall (Charlie Weiand, Matthew Stanton) 17:30; 3. MNM, Keranen (Grundy, Breitenfeldt) 17:50.

Third period - 4. MNW, Ben Ward, 10:18; 5. MNM, Ethan DeStefani (Kirkendall, Matt Denman) (EN) 19:18.

Saves - Isaiah Saville, MNM, 35/36; Trevor Micucci, MNW, 22/25; Ryan Fanti, MNW, 7/7.