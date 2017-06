Scoreboard - June 15, 2017 edition

WP: Kenna Salo 5IP, 2H, 1BB, 4K; Rhiana Roberts 2IP, 5H, 1ER, 1BB, 3K. LP: Raeann Barney 6IP, 8H, 4ER, 7BB, 5K.

For Carlton - Amelia Groth 2x3; Abigail Mickle 2x4; Ava Grondahl 1x3, 1RBI; Brynne Mickle 1x3.

Class AA Quarterfinals

Esko 4, Pipestone Area 0

WP: Emilee Wilson 7IP, 0ER, 4H, 13K, 3BB. LP: Shelby Bloemendaal 7IP, 6H, 4ER, 0W, 3K.

For Esko - Mackenzie Holland 1x3, 1 run; Wilson 1x3 (HR), 1 run; Davriana Horvath 1x3, 1 RBI, Ashley Pollema 1x3 (HR), 2RBI; Kristy DeMuth 1x3.

Class AA Semifinals

Zumbrota-Mazeppa 9, Esko 4

WP: Lyndsey Quam 7IP, 3ER, 9BB, 13K. LP: Emilee Wilson 6IP, 11H, 6ER, 2BB, 3K.

For Esko - Mackenzie Holland 1x4, RBI; Hannah Stark 1x3; Ashley Pollema 1x4, 1 RBI.

Friday, June 9

Class A Consolation

Pillager 5, Carlton 4

WP: Mirana Paananen 4.2IP, 5H, 3ER, 3BB, 5K; Ella Kilchesky 2.1IP, 2H, 1ER, 1K. LP: Brynne Mickle 2IP 5H, 1ER, 3BB, 1K; Raeann Barney 5IP, 2H, 8K.

For Carlton - Amelia Groth 3x4; Abigail Mickle 2x3, 4RBI; Alaina Bennett 2x4.

Class AA Third Place

Dilworth-Glyndon-Felton 9, Esko 2

WP: Jasmine Hanson 5.1IP, 1ER, 4H, 2K, 1BB. LP: Emilee Wilson 6IP, 4ER, 12H, 2K, 1BB.

For Esko: Hannah Stark 2x4 (2B); Dea DeLeon RBI.

TRACK AND FIELD

Saturday, June 10

Girls Class AA State Championships

100 - 3. Kendra Kelley, Cloquet, 12.22.

200 - 3. Kendra Kelley, Cloquet, 24.38.

Long jump - 16. Kendra Kelley, Cloquet, 16-4.

4x400 relay - Cloquet team placed 15th in the prelims and did not advance.

Boys Class AA State Championships

800 - 5. Connor Denman, 1:58.48.

4x800 relay - 17. Cloquet 8:22.39.

Discus - 5. Evan Erickson, Cloquet, 166-2.

Shot put - 12. Evan Erickson, Cloquet, 50-0.75.

Girls Class A State Championships

100 hurdles - 20. Ava Gonsorowski, Esko, 16.97.

300 hurdles - 13. Ava Gonsorowski, Esko, 48.18.

4x400 relay - 16. Cromwell-Wright, 4:22.41.

Discus - 2. Ryanna Anvid, South Ridge 126-09.00.

Long jump - 15. Kennedy Bryant, Moose Lake-Willow River 16-00.00.

Triple jump - 15. Kennedy Bryant, Moose Lake-Willow River, 34-11.25.

Boys Class A State Championships

100 - 2. Dawsen Cossalter, Esko, 10.80.

100 wheelchair - 3. Danny Lilya, Moose Lake-Willow River, 21.29.

200 - 1. Dawsen Cossalter, Esko, 21.71.

200 wheelchair - 3. Danny Lilya, Moose Lake-Willow River, 38.91.

1600 - 13. Ethan Olson, Moose Lake-Willow River, 4:39.12.

4x100 relay - 4. Esko, 43.91.

4x200 relay - Esko finished 13th in prelims and did not advance.

4x400 relay - Esko finished 12th in prelims and did not advance.

4x800 relay - 8. Esko, 8:26.86.

Discus - 15. Wyatt Susa, Cromwell-Wright, 125-00.00; 16. Sam Coil, Moose Lake-Willow River, 120-07.00.

Long jump - 15. Nick Johnson, Cromwell-Wright, 20-00.25.

Pole vault - 7. Tate Olson, Esko, 13-06.00.

Shot put - 11. Sam Coil, Moose Lake-Willow River, 48-05.50.

Triple jump - 12. Nick Carlson, South Ridge, 42-00.00.