Scoreboard - June 1, 2017 edition

WP: Jantzen Levy 4IP, 0ER, 3K.

For ML-WR: Mark Fossum 2x4.

Thursday, May 25

Carlton 17, Chisholm 4, 5 innings

WP: Evan Gray 5IP, 0R, 1H, 5BB, 5K. LP: Eli Sundquist 3.1IP, 11R, 8H, 6BB, 5K.

For Carlton: Gray 4x4 (2B, 3B), 5RBIs, 4R, 2SB; Sam Macor 3x3 (2B), 4RBIs; Jacob Santkuyl 2x3, RBI, 4R; Kaden Crane 2RBIs, 3R

Cloquet 4, Hibbing 3

WP: Gavin Rasmussen 2.1IP, 0R, 1H, 0BB, 1K. LP: Travis Carruth 6IP, 4R, 6H, 2BB, 5K.

For Cloquet: Rasmussen 3x3 (2B), R; Alec Norrgard 2x3, RBI, R.

Esko 12, Proctor 1, 6 innings

WP: Brody Kaldahl 6IP, 1R, 5H, 1BB, 7K. LP: Mason Flick 6IP, 5R, 9H, 2BB, 1K.

For Esko: Kaldahl 2x4, RBI, R; Ryan Nelson 2B, HR, 2RBIs, 3R; Tyler Peterson 2x3, 3RBIs, 2R.

Thursday, May 25

Section 5A East Subsections

Isle 2, McGregor-Cromwell-Wright 0

Onamia 12, Barnum 3

Friday, May 26

Mora 6, Esko 2

WP: Chase Oslin 5.1IP, 2R, 6H, 5K, 1BB. LP: Ben Fischer 5IP, 6R, 8H, 3K, 1BB.

For Esko: Reid Davidson 2x4; Brody Kaldahl RBI; Dane Stoyanoff RBI.

Tuesday, May 30

Section 7AAA Playoffs

Cloquet 5, Zimmerman 3

WP: Gavin Rasmussen 4IP, 1R, 4H, 3K, 1BB. LP: Nathan Carlin 6IP, 3R, 6H, 3K, 7BB.

For Cloquet: Alec Norrgard 2x4 (2B), RBI; Gavin Rasmussen 2RBIs.

Section 7AA Playoffs

Crosby Ironton 14, ML-WR 8

Esko 11, Crosby-Ironton 0, 5 innings

WP: Reid Davidson 3IP, 3H, 2K.

For Esko: Davidson 2x3 (2B), RBI; Branden Matteen 2x2, 2R, 3RBIs; Riggs Olson 2x2, 2R, 3RBIs; Tyler Peterson 3B, RBI.

Section 7A Playoffs

Carlton 6, Wrenshall 2

WP: Jackson Mickle 6IP, 0R, 2H, 8K, 6BB. LP: Adam DeVall 5IP, 0R, 4H, 2K, 4BB.

For Carlton: Evan Gray 2R; Tyler Ojibway 2x4 (2B).

For Wrenshall: Zeke Rousseau-Sheff 2x3 (2B), 2R; Brennan Kelley 2B, RBI.

Carlton 12, Mountain Iron-Buhl 2

SOFTBALL

Wednesday, May 24

Section 7AAA Quarterfinals

Cloquet 3, Princeton 1

WP: Josie Steen 7IP, 0ER, 2H, 3K. LP: Danika Rademacher 7IP, 3R (0ER), 5H, 6K, 6BB.

For Cloquet: scored two runs in top of 7th to break 1-1 tie; Kiana Bender 2x3 (3B); Kaitlyn Gillette RBI; Keagen Anderson RBI.

Section 7AA Quarterfinals

Proctor 13, Moose Lake-Willow River 9

WP: Katelyn Marunich 7IP, 13H, 9R (5ER), 7K, 5BB. LP: Ally Bode.

For ML-WR: Dallis Kukuk 3B, 2R; Marissa Mikrot HR, 3RBIs; Nicole Newham 2x4; Lauren Pederson 2x4 (2B), 2R; Josie Benzie 2x5, RBI; Jamie Benzie 3x4, SB.

Esko 14, Two Harbors 0, 5 innings

WP: Emilee Wilson 5IP, 1H, 5K, 3BB.

For Esko: Davriana Horvath 3x3 (HR), 2RBIs; Ashley Pollema 3x4; Neena Magnuson 3x3, 3RBIs; Hannah Stark 2x4, 2RBIs.

Moose Lake-Willow River 4, Mora 0

WP: Lilli Skelton 7IP, 4H, 0BB. LP: Sage Wren 6IP, 11H, 4R (3ER), 3K, 3BB.

For ML-WR: Ally Bode 3x3 (2B), 2R, RBI; Marissa Mikrot 2x4; Lauren Pederson 2x4 (3B), 2RBIs, SB; Jamie Benzie 2x3, SB.

Esko 10, International Falls 3

WP: Emilee Wilson 7IP, 11H, 3R (1ER), 2BB, 3K. LP: Mariah Leahy.

For Esko: Hannah Stark 3x4, 3R, 2SB; Davriana Horvath 2x3 (2 2B), 3RBIs; Kristy DeMuth 2x3, 2RBIs, R; Ashley Pollema 2x3 (2B), RBI, R. IF: Grace Bragg 3x4.

Section 7A Quarterfinals

Cherry 11, Barnum 2

WP: Gena Mancini 5.1IP, 2R, 6K, 1HBP. LP: Mendota Castonguay.

Carlton 3, Littlefork-Big Falls 0

WP: Raeann Barney 7IP, 2H, 15K, 2BB. LP: Anna Imhof 6IP, 3R, 4H, 8K, 2BB.

Cherry 7, Carlton 3

WP: Lauren Staples 6.2IP, 1R, 5K, 2BB. LP: Brynne Mickle 7IP, 7R, 10H, 2K, 1BB.

Barnum 16, Littlefork-Big Falls 4

WP: Mendota Castonguay 6IP, 4R, 6H, 3K, 5BB. LP: Anna Imhof.

For Barnum: Lea Peterson 3x3 (2HR), 3RBIs, 5R.

Friday, May 26

Section 7AAA Playoffs

Hermantown 10, Cloquet 3

WP: Hannah Mihalik 7IP, 3R, 3H, 3K, 7BB.

For Cloquet: Kiana Bender 3B.

North Branch 12, Cloquet 3

WP: Samantha Pederson 7IP, 3R, 6H.

Tuesday, May 30

Section 7AA Playoffs

Esko 6, Virginia 3

WP: Emilee Wilson 7IP, 2R, 5H, 9K, 3BB. LP: Ava Warren 7IP, 6R, 10H, 10K, 1BB. E: Ashley Pollema 2x3 (go-ahead 3R-HR in top of 6th), 4RBIs; Davriana Horvath 2x2; Makenzie Holland 2B, 2RBIs; Dea DeLeon 2x3 (2B); Jackie Erkkila 2SB, 2R.

International Falls 3, ML-WR 0

WP: Marissa Kelly 7IP, 5H, 0R, 4K, 0BB. LP: Ally Bode 7IP, 8H, 3ER, 3BB. IF: Amber Tilander 3x4 (HR), 2R; Marissa Kelly HR, 2RBIs; Bailea LaVigne 2x3. MLWR: Lauren Pederson 2x3.

Carlton 4, South Ridge 1

WP: Raeann Barney 7IP, 1R, 10K, 0BB. LP: Celia Olesiak 6IP, 4R, 7K, 0BB.

For Carlton: Ava Grondahl 2x3, 2RBIs; Millie Groth RBI; Abby Mickle RBI.

Silver Bay 21, Barnum 2, 4 innings

WP: Cora Carter 4IP, 2R, 5K, 1BB.

Carlton 10, Silver Bay 4

WP: Brynne Mickle 7IP, 9H, 3K, 0BB. LP: Cora Carter 10R, 11H, 3K, 1BB.

For Carlton: Taylor Nelson 2H (3B), 3R, 2RBIs; Abby Mickle 2 3B, 2R, 2RBIs; Alaina Bennett 2B, 2R, 2RBIs; Ava Grondahl 2RBIs; B. Mickle 3B.

Carlton 6, Nashwauk-Keewatin 3, 10 innings

WP: Raeann Barney 10IP, 3R, 7K, 9BB. LP: Aubrey Nelson 10IP, 6R, 24K, 2BB.

For Carlton: scored 4 runs in top of 10th; Abby Mickle 2H; Alaina Bennett 2H. NK: Nelson 2H.

BOYS TENNIS

Wednesday, May 24

Section 7A Tournament - Singles

First round - Jake Seitz, Virginia, def. Carson Schulte, Duluth Denfeld, 6-0, 6-0; Joel Fremling, Aitkin, def. Nate Johnson, Hermantown, 7-6 (9-7), 6-3; Rob Licari, Eveleth-Gilbert, def. Jaren Johnson, A, 6-0, 6-1; Dan Stevens, Cloquet, def. Andrew Pavola, Duluth Marshall, 6-3, 6-4; Jack Kearney, Hibbing, def. Quinten Rimolde, DD, 6-0, 6-0; Josh Berling, V, def. Rain Li, DM, 6-4, 6-2; Peter Tomhave, C, def. Dylan Niemi, EG, 6-0, 6-1; Michael Sullivan, Hib, def. Reid Johnson, Herm, 3-6, 6-2, 6-2.

Quarterfinals - Seitz def. Fremling, 7-6 (7-3), 6-2; Stevens def. Licari, 6-4, 6-2; Kearney def. Berlin, 6-0, 6-1; Tomhave, C, def. Sullivan 6-0, 6-1.

Semifinals - Seitz def. Stevens, 6-0, 6-0; Kearney def. Tomhave, 6-3, 6-0.

Third place - Stevens def. Tomhave, 5-7, 7-6 (8-6), 6-2.

Second place - Kearney def. Stevens 6-3, 6-0.

Championship - Seitz def. Kearney, 6-1, 6-2.

Section 7A Tournament - Doubles

First round - Jake Jolowsky/Reece Blagoue, Hibbing, def. Kong Xiang/Matt Reese, Duluth Denfeld, 6-0, 6-0; Kobe Kadelbach/Dennis Genereau, Cloquet-Esko-Carlton, def. Harlie Olson/Luke Hyjeck, 6-1, 6-3; Carter Anderson/Ryan Osborne, Hibbing, def. Nick Beaudette/BryceVest, 6-4, 4-6, 6-3; Josh Carlberg/Nathan Hagestuen, Aitkin, def. Alex Lehner/Ryan Lenz, Hermantown, 6-2, 6-0; Connor Croft/Ethan Youso, Virginia, def. Ryan Lemker/Christian MacMillan, DD, 6-0, 6-2; Devin Wilson/Ethan Evjen, Duluth Marshall, Noah Sandnas/Gavin Maki, Eveleth-Gilbert, 6-4, 6-7 (7-4), 6-4; Jacob Hagestuen/David Curtiss, Aitkin, def. Will Hanson/Sahen Rai, DM, 6-3, 6-0; Nathan Fink/John Marcella, V, def. Kade Bender/Landon Langenbrunner, CEC, 3-6, 6-2, 6-3.

Quarterfinals - Jolowsky/Blagoue def. Kadelbach/Genereau, 6-0, 6-1; Carlberg/N.Hagestuen def. Anderson/Osborne, 6-2, 6-3; Croft/Youso def. Wilson/Evjen, 6-2, 6-0; Fink/Marcella def. J. Hagestuen/Curtiss, 1-6, 6-0, 7-5.

Semifinals - Jolowsky/Blagoue def. Carlberg/N.Hagestuen 3-6, 6-1, 6-1; Croft/Youso def. Fink/Marcella 5-7, 6-1, 6-2.

Third place - Carlberg/N.Hagestuen def. Fink,Marcella 6-4, 6-4.

Second place - Croft/Youso def. Carlberg/N.Hagestuen 6-4, 6-4.

Championship - Jolowsky/Blagoue 7-5, 6-4.

BOYS AND GIRLS GOLF

Wednesday, May 24

Cloquet Invitational

Boys Team Results

1. Hermantown Blue 310; 2. Duluth East 312; 3. Cloquet-Esko 315; 4. Eveleth-Gilbert 323; 5. Greenway-Nashwauk-Keewatin 325; 6. International Falls 334; 7. Cloquet-Esko Purple 338; 8. Duluth Denfeld 340; 9. Duluth Marshall 361; 10. Hermantown Gold 371; 11. Cloquet-Esko White 375; 12. Moose Lake-Willow River 400.

Boys Individual Results

1. (tie) Matt Radovich, CE, 75; Owen Manchester, DE, 75; Cody Stanisich, EG, 75; Sam Skaar, GNK, 75; 5. (tie) Taylor Kagseth, HB, 76; Austin Danelski, HB, 76; 7. (tie) Carter Vork, 77; Dylan Kolquist, HB, 77; Brady Wright, IF, 77; 10. (tie) Dylan Crist, DE, 78; Zach Madill, DE, 78; and Hunter Trevena, GNK, 78.

Girls Team Results

1. Eveleth-Gilbert 362; 2. Hermantown 367; 3. Moose Lake-Willow River 412; 4. Duluth East 440; 5. Cloquet-Esko 472; 6. Duluth Marshall 474.

Girls Individual Results

1. Frankie Otterson, H, 83; 2. Mollie Albrecht, EG, 84; 3. Megan Chaffey, H, 86; 4. Carissa Kunst, DE, 88; 5. (tie) Taya Kwiatkowski, EG, 90; Emily Rinne, EG, 90; 7. Mikayla Kerd, H, 94; 8. Ruby Mohelsky, ML-WR, 97; 9. (tie) Maddie Landheer, DM, 98; Julia Licari, EG, 98.

Thursday, May 25

Section 7A Meet Final Results

Boys Team Results

1. Mesabi East, 337-336—673; 2. North Woods 333-356—689; 3. Braham 374-344—718; 4. Deer River 373-448—821; 5. Barnum, 392; 6. Hinckley-Finlayson, 404; 7. Mille Lacs, 407; 8. Bigfork, 444; 9. East Central, 453; 10. Blackduck, 462.

Boys Individuals (state qualifiers)

1. Tate Olson, NW, 74-80—154; 2. Josh James, ME, 80-80—160; 3. Kobe Grivette, ME, 82-81—163; 4. Alex Kurvers, Brah, 85-83—168; 5. Kyle Hirsch, ME 86-86—172; 6. Noah Williams, DR, 86-87—173; 7. Hunter Richmond, Brah, 97-78—175; 8. Chase Kleppe, NW, 87-88—175; 10. Beau Halttunen, ME, 89-89—178; 13. Ty Mason, ME, 92-96—188; 14. Domonik Cramer, ME, 95-96—190.

Girls Team Results

1. North Woods, 368-384—752; 2. Braham, 398-406—804; 3. Barnum 400-423—823; 4. Bigfork, 435-427—862; 5. Hinckley-Finlayson, 440; 6. Mesabi East, 505.

Girls Individuals (state qualifiers)

1. Heidi Schultz, ML, 82-83—165; 2.(tie) Nicole Olson, NW, 84-90—174; Kristen Lilya, NW, 87-87—174; 4. Emma Downing, Brah, 95-96—191; 5. Alyssa Golombowski, ML, 101-91—192; 6. (tie) Xana Pedersen, ML, 98-97—195; Geana Guillard, Barn, 96-99—195; 10. Kylie Parson, NW, 96-104—200; 12. Kate Beaudry, NW, 101-103—204; 18. Ashley Vito 109-108—217.

Tuesday, May 30

Section 7AA Meet First Round

Team Results

1. Hermantown, 312; 2. Greenway/Nashwauk-Keewatin, 327; 3. Duluth Marshall, 337; 4. Virginia, 339; 5. International Falls, 340; 6. Duluth Denfeld, 348; 7. Hibbing, 349; 8. Eveleth-Gilbert, 354; 9. Rush City, 356; 10. Crosby-Ironton, 372; 11. Pine City, 377; 12. (tie) Aitkin, 384; Mora, 384; 14. Proctor, 400; 15. Moose Lake-Willow River, 438.

TRACK AND FIELD

Wednesday, May 24

South Subsection 7A Meet

Boys Team Results

1. Esko, 136; 2. Two Harbors, 97; 3. Moose Lake-Willow River, 79; 4. (tie) McGregor, 66; Proctor, 66; 6. Cromwell-Wright, 52; 7. Duluth Marshall, 42; 8. Silver Bay, 36; 9. Barnum, 33; 10. Crosby-Ironton, 31; 11. Lakeview Christian Academy, 18; 12. (tie) Cook County, 14; Carlton, 14; 14. Aitken, 10; 15. Fond du Lac Ojibwe, 7.

Boys Individual Results

100 - 1. Dawsen Cossalter, E, 10.96; 2. Jack Burt, DM, 11.18; 200 - 1. Burt, DM, 22.60; 2. Cossalter, E, 22.72; 200 wheelchair - 1. Danny Lilya, ML-WR 44.70; 400 - 1. Burt, DM, 51.61; 2. Cole Gelhar, M, 51.64; 800 - 1. Isaiah Stokes, E, 2:06.11; 2. Sam Rengo, E, 2:07.42; 1,600 - 1. Ethan Olson, MLWR, 4:43.38; 2. Billy Staska, M, 4:47.06; 3,200 - 1. Jake Paron, TH, 9:52.71; 2. Olson, MLWR, 10:12.90; 110 hurdles - 1. Ian Johnson, TH, 15.79; 2. Quinn Erkkila, E, 16.65; 300 hurdles - 1. Johnson, TH, 42.25; 2. Gunnar Frahm, SB, 43.64; 400 relay - 1. Esko (Cossalter, Declan Sinnott-James, Jedd Anich, Adam Graves, Justin Jones, Sam Dupuis), 44.93; 2. Two Harbors, 46.16; 800 relay - 1. Esko (Anich, Jones, Graves, Sinnott-James, Cossalter, Anthony Severson), 1:36.69; 2. Proctor, 1:37.87; 1,600 relay - 1. Esko (Anich, Sam Rengo, Stokes, Eric Meysembourg, Joshua Kemp, Cossalter), 3:36.63; 2. Proctor, 3:37.28; 3,200 relay - 1. Two Harbors (Noah Smith, Isaac Swanson, Paron, Dugger, Sam Libby, Brenden Seipke), 8:26.71; 2. Esko, 8:29.66; high jump - 1. Christian Beamer, TH, 5-0; 2. Gelhar, M, 5-10; pole vault - 1. Joseph Bustrack, ML-WR, 10-6; 2. Tate Olson, E, 10-0; long jump - 1. Trey Jacobs, CI, 20-2.5; 2. Nic Johnson, CW, 19-9.5; triple jump - 1. Jacobs, CI, 40-4; 2. Dakota Ellis-Ciaccio, P, 39-8; shot put - 1. Sam Coil, ML-WR, 57-0; 2. Cole Hoover, M, 42.8; discus —1. Coil, ML-WR, 143-4; 2. Ian Mills, E, 123-5.

Girls Team Results

1. Esko, 95; 2. Proctor, 91.50; 3. Two Harbors, 71; 4. (tie) Crosby-Ironton, 69; Cromwell-Wright, 69; 6. Barnum, 65; 7. Silver Bay, 63; 8. Duluth Marshall, 59; 9. Moose Lake-Willow River, 29; 10. (tie) Aitken, 20; Cook County, 20; 12. Carlton, 15; 13. Lakeview Christian Academy, 11; 14. McGregor, 8.50; 15. Wrenshall, 6.

Girls Individual Results

100 - 1. Jocelyn Russell, SB, 13.02; 2. Anja Schoenberg, CW, 13.17; 200 - 1. Samantha Mark, DM, 27.09; 2. Russell, SB, 27.28; 400 - 1. Izzy Stauber, DM, 1:03.55; 2. Ariel Carlson, P, 1:04.16; 800 - 1. Morgan Binsfield, P, 2:31.61; 2. Lily Peterson, CI, 2:32.17; 1,600 - 1. Ashlee Siegle, DM, 5:39.39; 2. Courtney Werner, P, 5:45.67; 3,200 - 1. Autumn Smith, TH, 12:25.17; 2. Carle Helberg, E, 12:44.04; 100 hurdles - 1. Ava Gonsorowski, E, 16.39; 2. Alexxa DeQuevedo, SB, 17.32; 300 hurdles - 1. Gonsorowski, E, 48.35; 2. DeQuevedo, SB, 49.71; 400 relay - 1. Two Harbors (Sami Szendrey, Karly Fleischer, Macey Jones, Elise Poe-Johnson, Olivia Racchi, Brianna Hiukka), 55.17; 2. Esko, 55.34; 800 relay - 1. Silver Bay (Corrina Marolt, Everly Bauck, DeQuevedo, Russell, Mackenzie Dwyer), 1:53.13; 2. Cromwell-Wright, 1:54.59; 1,600 relay - 1. Proctor (Carlson, Werner, Abby Rohweder, Morgan Binsfield, Annika Culver, Amber McRae), 4:19.15; 2. Cromwell-Wright, 4:20.40; 3,200 relay - 1. Two Harbors (Mary Libby, Emily Seipke, Smith, Sydney Haugan, Isabel Schottenbauer, Rosie Cruikshank), 10:15.87; 2. Esko, 10:52.65; high jump - 1. Nicole Courtemanch, A, 5-0; 2. Kathryn Ireland, CI, 4-10; pole vault - 1. Brooklyn Jones, CI, 6-8; 2. Gonsorowski, E, 7-6; long jump - 1. Russell, SB, 16-8; 2. Kennedy Bryant, ML-WR; 16-4.75; triple jump - 1. Shaily Hakamaki, CW, 35-4; 2. Bryant, ML-WR, 34-7; shot put — 1. Kaylee Besch, CW, 32-0; 2. Zoie Johnson, E, 31-5.5; discus - 1. Alexis Bonneville, B, 112-5; 2. Lacie Zoeller, CW, 98-6.