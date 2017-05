Scoreboard - May 11, 2017 edition

For Esko: scored 4 runs in 6th and 4 in 7th to overcome 4-3 deficit; Reid Davidson 2RBIs, 2R; Brody Kaldahl 2RBIs; Ryan Nelson 2RBIs; Tyler Peterson 3x5 (2B); Dane Stoyanoff 2x3, 3RBIs, 2R.

McGregor-Cromwell-Wright 11, Wrenshall 6

WP: Zach Hawkinson 6IP, 3R, 7H, 7K, 2BB.

For Wrenshall: Adam DeVall 4x4 (3B), RBI, 2R, 2SB; Brennan Kelley 2R, 2SB.

Moose Lake-Willow River 9, Barnum 2

WP: Brendon Fogelberg 7IP, 2R, 7H, 4BB. LP: Tyler Nynas 6IP, 7ER, 13H, 7K, 4BB.

For Barnum: Colton Ziegler 3x3 (2 2B, HR), 2R, RBI; Saul Myhre 2x3, RBI.

For ML-WR: Mark Fossum 2x5; Nick Wegge 2x3, 2R; Wyatt Lampel 2x3 (HR), 2RBIs; Cooper Bexell 2x4, Remington Starck 2R.

Friday, May 5

Cloquet 9, Duluth East 2

MIB 3, McGregor-Cromwell-Wright 0

May 5-6

Hinckley-Finlayson Tournament:

Aitkin 15, Moose Lake-Willow River 0

Hinckley-Finlayson 11, ML-WR 1

Esko 6, Hinckley-Finlayson 5

WP: Bryce Bottila 2.1IP, 0R, 0H, 3K, 2BB. LP: Travis Visser 1IP, 3R (1ER), 7H, 2K, 1BB.

For Esko: trailing 5-3, scored 3 runs in top 7th; Tyler Peterson 3x3 (2B), RBI; Brody Kaldahl 2B; Ryan Bourgeault 2B, RBI.

Deer River 15, Wrenshall 5, 5 innings

WP: Jaxson Willis 2.2 IP, 0R, 0H, 6K, 1BB.

For Wrenshall: Adam DeVall 2B.

Nashwauk-Keewatin 6, Wrenshall 3

WP: Brent Keranen 7IP, 3R, 6H, 4K, 1BB. LP: Gavin John 1.2IP, 3R (2ER), 2H, 2K, 5BB.

For Wrenshall: Brennan Kelley 2x3 (2B), 2R; Adam DeVall 2x3, 2RBIs.

Esko 6, Aitkin 5

WP: Ben Fischer 1IP, 1R (0ER), 0H, 0BB.

For Esko: Reid Davidson 2x4, 2RBIs, R; Tyler Peterson GW-RBI double to cap 5-run rally in bottom 7th.

Monday, May 8

Carlton 8, Cherry 7

WP: Evan Gray 3IP, 1R, 2H, 6K, 1BB. LP: D.J. Lind 2IP, 2R, 1H, 4BB.

For Carlton: Gray 2x4, 2R, 3RBIs; Tyler Ojibway 2x3 (2B).

McGregor-Cromwell-Wright 10, Ogilvie 4

WP: Zach Hawkinson 5IP, 1R, 5H, 5K, 1BB.

For MCW: Hawkinson 2R; Johnny Huspek 2R; Billy Staska RBI, 2R; Dusty DeMenge 3x4 (2B), 4RBIs.

Silver Bay 11, Wrenshall 1, 5 innings

WP: Nick Perfetto 4IP, 3H, 9K, 2BB.

Two Harbors 12, Barnum 8

WP: Keller Conrow 5IP, 4R, 5H, 7K, 5BB.

For Barnum: Levi Westerburg 2x3 (2B), 2RBIs; Colton Ziegler 2x4, RBI; Logan McNulty 2x4, 2R.

Cloquet 2, Hibbing 1

WP: Tim Pokornowski 6IP, 0R, 3H, 10K, 3BB. LP: Zach DeBoom 7IP, 2R, 6H, 6K, 0BB.

For Cloquet: Tim Pokornowski 2x3 (2B); Nick Baker GW-HR in top of 7th.

Tuesday, May 9

McGregor-CW 9, Silver Bay 3

Duluth Denfeld 6, Cloquet 2

WP: Cody Brown 5.1IP, 1ER, 4H. LP: Alec Norgaard.

For Cloquet: Jon Baker 2B.

Esko 20, Barnum 1, 5 innings

WP: Reid Davidson 3IP, 0R, 3H, 4K.

For Barnum: Saul Myhre 2x3; Max Salzer 2x2 (HR), RBI.

For Esko: scored 5 runs in 1st and 2nd and 7 in 3rd; Davidson 3B, 2R; Ryan Nelson 2R, RBI; Brody Kaldahl 2x2 (3B), 2R, RBI; Tyler Peterson HR, 4RBIs; P. Koskela HR, 3RBIs; Dane Stoyanoff 2B, 6RBIs, 2R.

South Ridge 13, Moose Lake-Willow River 7

For ML-WR: Wyatt Lampel 2x4 (2B), 2RBIs; Ian Coil 2x4, 2R; Nick Wegge RBI, 2SB.

SOFTBALL

Thursday, May 4

Carlton 9, Silver Bay 2

WP: R. Barney 7IP, 2R, 8H, 9K, 1BB. LP: Cora Carter 7IP, 4R, 10H, 10K, 3BB.

For Carlton: A. Hoeffling 2x4 (2 2B), 2R; T. Nelson 2x4 (3B), 2RBIs, 2R; A. Mickle 3B, 2RBIs, 2R; M. Groth 2x4, 2RBIs.

Esko 13, Two Harbors 2, 5 innings

WP: Emilee Wilson 4IP, 1R, 4H, 7K, 2BB.

For Esko: Davriana Horvath 2x3, 3RBIs; Makenzie Holland 2x4, 2RBIs, 2R; Emilee Wilson 2x3 (2B), 2RBIs; Ashley Pollema 2x4, RBI; Ava Gonsorowski 3R; Neena Magnuson 2RBIs, 2BB, 2SB.

Moose Lake-Willow River 15, Barnum 8

WP: Lilli Skelton 4IP, 4ER, 6H, 2K, 2BB; Ally Bode 3IP, 2ER, 3H, 5K, 2BB in relief.

For ML-WR (8-4): Dallis Kukuk 4x6 (3 2B), 3R, 2RBIs; Bode 4x5, 2R, 2RBIs; Lauren Pederson 2x6, 2R; Marissa Mikrot 2x5, 2RBIs; Josie Benzie 4x5, 2R, 3RBIs; Laura Walker 3B, RBI; Sage Gerard 2x3; Jamie Benzie 2x5, RBI; Nicole Newham 2x2 (2B), 3R.

For Barnum: Fallon Hartman 2x3, 2R, RBI; Meghan Kaspszak 2RBIs; Kylee Berquist 2x4.

Friday, May 5

Cherry 8, Barnum 7

Esko 11, Duluth East 9

Proctor 9, ML-WR 6

MIB 2, Cromwell-Wright 1

WP: Audrey White 7IP, 1R, 5H, 7K.

Saturday, May 6

Simley Invitational:

Cloquet 3, Richfield 0

Cloquet 8, Simley 8

South St. Paul 7, Cloquet 5

Monday, May 8

Cherry 10, Carlton 2

Esko 8, Duluth Denfeld 5

WP: Emilee Wilson 7IP, 1R, 7H, 12K, 2BB. LP: G Anderson 3.2IP, 8H, 2BB.

For Esko: Ashley Pollema 2x3 (HR), 3RBIs, 2R; Kristy DeMuth 2x3 (2B), 2RBIs; Wilson 2x3, RBI; Dea DeLeon 3B; Hannah Stark 2R, 2SB.

Silver Bay 15, Cromwell-Wright 5

WP: Everly Bauck 4IP, 2R, 4H, 7K, 5BB.

For CW: Hannah Line 2x3; Jordan Jokinen 2B, RBI.

Two Harbors 5, Barnum 0

WP: Ayla Lemke 7IP, 0R, 5H, 17K, 0BB.

For Barnum: L. Peterson 2x3.

Virginia 7, Cloquet 6

WP: Ava Warren 7IP, 6R, 9H, 10K, 4BB. LP: Lucy Sinkkonen 4IP, 7R, 12H, 3K, 1BB.

For Cloquet: Kiana Bender 2x4 (HR), 2RBIs; Jystine Benko 2x4 (2B), 2RBIs.

Tuesday, May 9

Cromwell-Wright 17, Floodwood 2

Esko 16, Barnum 10

WP: Natalie Putzke 7IP, 6R, 13H, 4K, 1BB.

For Esko: Mackenzie Holland 4x5 (2B, 3B), 2RBIs, 3R; Taylor Robinson 3x5 (2B), RBI; Neena Magnuson 4x4, RBI, 3R; Ashley Zezulka 3x4 (2B), RBI, 3R; Natalie Putzke 2x3, 3RBIs; Davriana Horvath 2B, 3RBIs.

Moose Lake-Willow River 7, South Ridge 3

WP: Ally Bode 7IP, 2ER, 7H, 5K, 2BB. LP: Celia Olesiak 6IP, 6ER, 12H, 5K, 2BB.

For ML-WR: Dallis Kukuk 2x4, 2RBIs; Josie Benzie 2x3, 2SB; Nicole Newham HR, 2R; Sage Gerard 2x3 (2B), 2R; Jamie Benzie 2x3 (2B), 2R.

For SR: Bethany Williams 2x4; Delanie Bushbaum HR, 2RBIs.

Superior 6, Cloquet 0

WP: Brandie Goldberg 7IP, 2H, 12K, 2BB. LP: Josie Steen 4IP, 6R, 6H, 3BB.

For Cloquet: Kiana Bender 2B.

BOYS TENNIS

Thursday, May 4

Cloquet-Esko-Carlton 5, Superior 2

Singles - Peter Tomhave, CEC, def. Min June Jang 6-1, 6-2; Daniel Stevens, CEC, def. Reed Rehnstrand 6-1, 6-1; Jack Androsky, S, def. Drew Doesken 6-4, 6-1; Kaleb Ullan, S, def. Harlan Foster 7-6, 3-6, 6-2 (7-3).

Doubles - Kobe Kadelbach/Dennis Genereau, CEC, def. Alex Beebe/Caden Welch 6-3, 6-0; Landon Langenbrunner/Kade Bender, CEC, def. Gabe Anderson/Luke Wessberg 6-2, 6-2; Bryan Broten/Cal Pertler, CEC, def. Quin Dahl/Justin Hase 6-2, 6-4.

Friday, May 5

Hermantown 4, Cloquet-Esko-Carlton 3

Singles - Peter Tomhave, CEC, def. Reid Johnson 6-0, 6-0; Daniel Stevens, CEC, def. Nathan Johnson 6-1, 7-6; Kevin Bauman, H, def. Kobe Kadelbach 6-1, 6-0; Dennis Genereau, CEC, def. Ryker Zierdan 4-6, 6-4 (10-6).

Doubles - Harlie Olson/Luke Hyjek, H, def. Landon Langenbrunner/Kade Bender 7-5, 4-6, 7-5; Alex Lehner/Ryan Lenz, H, def. Cal Pertler/Drew Doesken 6-0, 6-0; Parker Bjorlin/Graham Halverson, H, def. Ryan Fredrickson/Drew Doesken 6-0, 4-6, 6-4.

Monday, May 8

Cloquet-Esko-Carlton 4, Duluth Marshall 3

Singles - George Grannis, DM, def. Peter Tomhave 6-0, 6-4; Daniel Stevens, CEC, def. Ryan Li 6-1, 6-1; Kobe Kadelbach, CEC, def. Ethan Evjen 6-7 (8-10), 6-4, 6-3; Dennis Genereau, CEC, def. AJ Amatuzio 6-2, 6-2.

Doubles - Will Hanson/Devin Wilson, DM, def. Landon Langenbrunner/Kade Bender 4-6, 6-4, 7-5; Gabe Mahr/Connor Sengbush, DM, def. Cal Pertler/Drew Doesken 6-4, 6-3; Ryan Fredrickson/Drew Doesken, CEC, def. Omar Alami/Luke Stauber 6-2, 7-5.

BOYS AND GIRLS GOLF

Thursday, May 4

Nemadji Invitational

Boys Results

1. Eau Claire Memorial, 310; 2. Hudson, 319; 3. River Falls, 325; 4. (tie) Superior and Rice Lake, 330; 6. Chippewa Falls, 337; 7. Duluth Denfeld, 346; 8. Cloquet, 347; 9. Duluth Marshall, 351; 10. Ashland, 354; 11. Washburn, 383.

Monday, May 8

Virginia Tournament

Girls Results

1. Eveleth-Gilbert, 366; 2. International Falls, 376; 3. Hermantown, 400; 4. Moose Lake-Willow River, 419; 5. Hibbing, 485; 6. Crosby-Ironton, 493; 7. Virginia, 498.

TRACK AND FIELD

Saturday, May 6

Esko Invitational - Blue Division

Boys Team Results

1. Esko, 131; 2. Superior, 121.60; 3. McGregor, 116; 4. Eveleth-Gilbert, 104.60; 5. Duluth East, 100; 6. Silver Bay, 91; 7. Greenway/Nashwauk-Keewatin, 87; 8. Two Harbors, 84; 9. Lakeview Christian Academy, 78; 10. Cook County, 73.50; 11. Mesabi East, 67; 12. Carlton, 63.50; 13. Duluth Denfeld, 60.20; 14. South Ridge, 50; 15. International Falls, 39.60; 16. Fond du Lac Ojibwe, 37.

Boys Individual Results

100 - 1. Dawsen Cossalter, Esko, 11.25, 6. Justin Jones, E, 12.01; 200 - 1. Cossalter, E, 22.97, 10. Sam Dupuis, E, 26.93; 400 - 5. Jones, E, 57.79; 800 - 3. Sam Rengo, E, 2:09.57, 7. Eric Meysembourg, Es, 2:19.65; 1600 - 9. Cameron Schultz, E, 5:12.18, 15. Isaiah Stokes, E, 5:35.58; 3200 - 2. Joshua Kemp, E, 10:28.68, 9. Tyler Northey, E, 11:35.48; 110 hurdles - 1. Quinn Erkkila, E, 17.18, 6. Devon Arntson, E, 18.70; 300 hurdles - 4. Erkkila, E, 46.02; 4x100 relay - 1. Esko 44.71; 4x200 relay - 3. Esko 1:37.30; 4x400 relay - 1. Esko 3:40.26; 4x800 relay - 1. Esko 8:37.18; High jump - 6. Dupuis, E, 5-00.00; Triple jump - 6. Torey Lindstrom, E, 36-00.50; Long jump - 5. Lindstrom, E, 18-01.00, 9. Dupuis, E, 17-05.00, 15. Matthew Johnson, E, 14-07.75; Shotput - 2. Dylan Carlson, E, 38-09.00, 7. Paul Paczynski, E, 33-07.50, 17. Zach Greniger, E, 29-06.00; Discus - 2. Ian Mills, E, 107-04.00, 12. Avery Compo, E, 85-10.00, 13. Trevor Inman, E, 84-05.00; Pole vault - 3. Arntson, E, 10-00.00;

Girls Team Results

1. Mesabi East, 185; 2. Duluth East, 130.50; 3. Hibbing, 127; 4. International Falls, 112.50; 5. Eveleth-Gilbert, 89; 6. Greenway, 80; 7. Cook County, 70; 8. South Ridge, 68; 9. McGregor, 67; 10. Two Harbors, 65; 11. Silver Bay, 62; 12. Superior, 60; 13. Carlton, 58; 14. Lakeview Christian Academy, 50; 15. Esko, 49; 16. Duluth Denfeld, 24.

Local Girls Individual Results

100 - 9. Sarah Stueber, Esko, 14.47, 10, Merle Mrozik, E, 14.97; 200 - 8. Jade Maki, E, 30.30, 13. Jenna Zdebski, E, 31.34; 400 - 11. Annika Wold, E, 1:10.39, 12. Makayla Wold, E, 1:10.82; 800 - 11. Margret Moores, E, 2:46.82, 15. Emily Rish, E, 2:56.29; 1600 - 9. Carle Helberg, E, 6:00.85, 15. Grace Shingledecker, E, 6:19.62; 3200 - 3. Danelle Helberg, E, 12:44.98; 100 hurdles - 1. Ava Gonsorowski, E, 16.98, 13, Emily Bryant, E, 19.15; 300 hurdles - 1. Gonsorowski, E, 49.16, 11. Alicia Maki, E, 59.21; 4x100 relay - 6. Esko 56.84; 4x200 relay - 6. Esko 2:02.36; 4x400 relay - 9. Esko 4:57.60; 4x800 relay - 6. Esko 11:38.98; High jump - 13. Bryanna Wefel, E, 4-04.00, 19. Brooke Alaspa, E, 4-00.00; Long jump - 15. Sarah Stueber, E, 12-02.50; Shotput - 4. Zole Johnson, E, 33-05.00, 16. Samantha Stueber, E, 23-03.50, 17. Aubrey Compo, E, 23-01.50; Discus - 5. Zole Johnson, E, 80-08.00, 8. Paige Keski, E, 74-10.00, 14. Samea Anderson, E, 64-08.00; Pole vault - 9. Emily Bryant, E, 7-00.00.

Esko Invitational - Gold Division

Boys Team Results

1. Esko, 131; 2. Superior, 121.60; 3. McGregor, 116; 4. Eveleth-Gilbert, 104.60; 5. Duluth East, 100; 6. Silver Bay, 91; 7. Greenway/Nashwauk-Keewatin, 87; 8. Two Harbors, 84; 9. Lakeview Christian Academy, 78; 10. Cook County, 73.50; 11. Mesabi East, 67; 12. Carlton, 63.50; 13. Duluth Denfeld, 60.20; 14. South Ridge, 50; 15. International Falls, 39.60; 16. Fond du Lac Ojibwe, 37.

Boys Individual Results

100 - 1. Daquawn McCray, FDL Ojibwe, 12.12, 2. Isaiah Wallace, Carlton, 12.36, 6. Jaryd Soukkala, C, 13.63, 9. Lee Green, FDL, 14.11; 200 - 9. Green, FDL, 30.56, 10. Brenden Mallon, C, 31.95, 13. Ryan Carlson, C, 38.57; 400 - 6. Kyle Siiter, C, 1:07.19; 8. Michael Sayers, FDL, 1:13.38, 9. Keith Defoe, FDL, 1:21.28, 10. Ben Talarico, C, 1:33.92; 800 - 7. Eddie Defoe, FDL, 2;41.75, 9. Seth Mlodozyniec, C, 2:54.53, 10. Sayers, FDL, 3:03.38; 1600 - 110 hurdles - 4. Siiter, C, 5:34.82, 6. Spencer Hoeffling, C, 5:49.36, 7. E. Defoe, FDL, 5:51.51; 300 hurdles - 3. Mark Matlack, C, 49.51; 4x100 relay - 3. Carlton 53.50; 4x400 relay - 4. Carlton 4:32.98; High jump - 2. McCray, FDL, 5-06.00; Triple jump - 2. Jayden Swanson, C, 36-11.00, 5. Brock House, C, 31-10.00; Long jump - 3. Isaiah Wallace, C, 17-6.25, 5. Swanson, C, 17-02.00, 11. E.Defoe, FDL, 3-07.25, 12. K.Defoe, FDL, 10-04.50; Shotput - 2. James Friedman, FDL, 32-10.00; Discus - 5. Friedman, FDL, 71-00.00, 6. K.Defoe, FDL, 68-01.00,

Girls Team Results

1. Mesabi East, 185; 2. Duluth East, 130.50; 3. Hibbing, 127; 4. International Falls, 112.50; 5. Eveleth-Gilbert, 89; 6. Greenway, 80; 7. Cook County, 70; 8. South Ridge, 68; 9. McGregor, 67; 10. Two Harbors, 65; 11. Silver Bay, 62; 12. Superior, 60; 13. Carlton, 58; 14. Lakeview Christian Academy, 50; 15. Esko, 49; 16. Duluth Denfeld, 24.

Local Girls Individual Results

100 - 3. Elizabeth House, Carlton, 14.44, 4. Remington Laveau, C, 14.70, 11. Aurora Grund, FDL Ojibwe, 17.99; 200 - 2. Morgan Laveau, C, 30.79, 9. Maria Smith, C, 32.99, 12. Grund, FDL, 37.96; 400 - 2. Lizzie Hey, C, 1:08.37, 9. Charlotte Mainville, FDL, 1:21.50; 800 - 4. Emma Cid, C, 3:02.61; 100 hurdles - 4. Johnette Ostlund, Carlton, 20.32; 300 hurdles - 4. Ostlund, C, 59.66; 4x100 relay - 3. Carlton 1:00.64; Triple jump - 5. Elva Kingbird, C, 26-09.00; Long jump - 3. M.Laveau, C, 13-08.25.

Tuesday, May 9

Section 7A True Team Meet

Moose Lake-Willow River Girls Results

100 - 9. Skyla Thompson 14.24, 11. Kiersten Evenson 14.44; 200 - 5. Kennedy Bryant 28.14, 13. Kiersten Evenson 30.14; 400 - 7. Skyla Thompson 1:07.04, 12. Charis Blacklock 1:10.24; 800 - 5. Sarah Michels 2:41.50, 12. Meghan Granquist 3:01.00; 1,600 - 7. Savannah Gamst 6:03.60, 10. Lexi Tekippe 6:08.90; 3,200 - 3. Savannah Gamst 13:27.80, 7. Coriella Sheetz 13:55.20; 100 hurdles - 15. Abby Kamp 21.64, 16. Lauren Hartmen 21.64; 300 hurdles - 9. Lauren Hartmen 57.44, 13. Abby Kamp 1:00.84; 4X100 relay - 8. Relay Team 1:00.04; 4X200 relay - 2. Relay Team 1:58.00; 4X400 relay - 7. Relay Team 4:59.20; 4X800 relay - 6. Relay Team 12:02.00; High jump - 12. Alivia Mallory 4-4, 13. Charis Blacklock 4-4; Long jump - 1. Kennedy Bryant 16-0.25, 18. Skyla Thompson 12-1.75; Triple jump - 2. Kennedy Bryant 35-4.5, 14. Alivia Mallory 28-10.75; Discus - 3. Ellie Anderson 85-4, 6. Kiersten Evenson 80-8; Shotput - 5. Ellie Anderson 26-8, 10. Kennedy Janke 25-0.

Moose Lake-Willow River Boys Results

4. Colton Little 12.04, 10. Anakin Oswald 12.34; 200 - 8. Colton Little 24.94, 12. Ryan Barrett 25.34; 400 - 9. Jacob Danelski 56.74, 10. Michael Olson 58.64; 800 - 4. Jack Ergan 2:13.80, 6. SB Jacob Danelski 2:14.80; 1,600 - 1. Ethan Olson 4:48.90, 2. Joe Bustrak 4:49.60; 3,200 - 1. Ethan Olson 10:41.00, 2. Joe Bustrak 10:41.90; 110 hurdles - 5. Tyler Mehrkens 18.64, 11. Drew Welch 21.94; 300 hurdles - 5. Tyler Mehrkens 46.84, 7. Ryan Barrett 47.74; 4X100 relay - 3. Relay Team 49.14; 4X200 relay - 4. Relay Team 1:40.30; 4X400 relay - 1. Relay Team 3:45.00; 4X800 relay - 3. Relay Team 9:07.50; High jump - 6. Tyler Mehrkens 5-0, 9. Drew Welch 4-10; Long jump - 5. Colton Little 18-6, 10. Michael Olson 18-0; Triple jump - 3. Michael Olson 37-4, 8. Avery Kosloski 34-9 8th; Pole vault - 7. Joe Bustrak 9-6, 11. Levi Skelton 8-0; Discus - 5. Sam Coil 113-4, 10. Jared Witkowski 101-3; Shot put - 1. Sam Coil 53-0.5, 4. Jared Witkowski 41-0.

JUNIOR HOCKEY

Friday, May 5

MN Wilderness 4, Aberdeen Wings 1

First period - 1. MNW, Nick Altmann (Gunnar Goodmanson) 0:05; 2. MNW, Tim Nicksic (Pavel Mikhasenok, Luke Dow) 10:27.

Second period - 3. MNW, N. Altmann (Ashton Altmann, Tyler Vold) 13:18; 4. MNW, Luke Dow (Goodmanson, N. Altmann) 18:48.

Third period - 5. AW, Colin Raver (Carter Roo, Kevin Fitzgerald) 17:41.

Saves - Luke Kania, MNW, 30/31; Forbes Ploszaj, AW, 23/27.

Saturday, May 6

Aberdeen Wings 5, MN Wilderness 2

First period - 1. AW, Kevin Fitzgerald (Gage Mackie, Carson Dimoff) 2:56; 2. MNW, Louis Roehl (Gunnar Goodmanson, Ashton Altmann) 10:05.

Second period - 3. AW, Carson Dimoff (Carter Roo, Kevin Fitzgerald) (PP) 11:52; 4. AW, Carson Dimoff (Keenan Spillum, Adam Pitters) 12:06.

Third period - 5. MNW, Jesse Farabee (Will Zmolek, Zach Mills) 2:47; 6. AW, Adam Pitters (Colton Fletcher, Nolan Sullivan) 8:31; 7. AW, Colin Raver (Keenan Spillum, Jack Kelly) (EN) 16:37.

Saves - Forbes Ploszaj, AW, 25/27; Luke Kania, MNW, 31/35.

Monday, May 8

Aberdeen Wings 1, MN Wilderness 0

First period - No scoring.

Second period - No scoring.

Third period - No scoring.

Overtime - 1. AW, Colin Raver (Tyler Bossert) 15:05.

Saves - Forbes Ploszaj, AW, 46/46; Trevor Micucci, MNW, 42/43.