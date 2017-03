Scoreboard - March 2, 2017 edition

Cloquet 83, International Falls 45

For Cloquet - Bryce Turnbull 16, Marcus Pokornowski 16, Tyler Moose 15, Brandon Hill 11, Spencer Wehr 9, Timothy Pokornowski 3, Alex Leuzzo 3, Mitchell Gerlach 2, Jayden Schneberger 2, Logan Gallup 2, Josh Bushey 2, Aahsan Maigag 2. 3-point goals - Moose 3, Hill 3, M. Pokornowski, Wehr, Leuzzo.

Cromwell-Wright 66, Silver Bay 46

For CW - Micah Pocernich 18, Zion Smith 18, Samuel Kemper 11, Ryan Juntunen 8, Alek Striowski 4, Sawyer Strelnieks 4, Marcus Pocernich 3. 3-point goals - Marcus Pocernich, Micah Pocernich 6, Juntunen 2, Smith.

Friday, February 24

Esko 66, Pequot Lakes 47

Wrenshall 77, Onamia 59

Bemidji 56, Cloquet 54

For Cloquet - Bryce Turnbull 12, Tyler Moose 11, Joshua Bushey 10, Brandon Hill 9, Tim Pokornowski 6, Spencer Wehr 3, Marcus Pokornowski 3. 3-point goals - Hill 3, Moose 3, Turnbull 2, Bushey 2.

Moose Lake-Willow River 68, Cromwell-Wright 53

For CW - Zion Smith 12, Ryan Juntunen 11, Marcus Pocernich 10, Alek Striowski 6, Samuel Kemper 6, Micah Pocernich 5, Sawyer Strelnieks 2, Drew Libbon 1. 3-point goals - Marcus Pocernich 10, Micah Pocernich, Juntunen, Karppinen.

For ML-WR - Thomas Gulso 22, Ryan Barrett 21,Isaac Riihiluoma 8, Avery Kosloski 4, Colton Little 4, Evan Hanson 3, Hunter Klund 2, Olson 2, Jared Walczynski 2. 3-point goals - Gulso 4, Hanson, Barrett.

Barnum 55, Hibbing 52

For Barnum - Reece Parks 17, Daniel Gilchrist 14, Samuel Goodwin 11, Kyle Kielty 5, Tyler Nynas 5, Nolan Wickstrom 3. 3-point goals - Gilchrist 3, Parks 3, Wickstrom.

Saturday, February 25

Prairie Seeds Academy 96, Fond du Lac Ojibwe 48

Monday, February 27

Mtn Iron-Buhl 66, Cromwell-Wright 58

For CW - Micah Pocernich 18, Zion Smith 14, Ryan Juntunen 12, Alek Striowski 9, Marcus Pocernich 5. 3-point goals - Micah Pocernich 6, Smith 4, Juntunen 4, Marcus Pocernich.

Carlton 65, South Ridge 55

For Carlton - Sam Macor 16, Tyler Ojibway 12, Eric Soderstrom 12, Waylon Lekander 8, Matthew Hey 8, Jackson Mickle 3, Keijo Day 4, Ben Soderstrom 2. 3-point goals - Hey, Ojibway.

For SR - Nick Carlson 22, Christian Houle 17, Jayton Nelson 6, Joe Janke 5, Logan Young 3, Trenton Johnson 2. 3-point goals - Young, Carlson 4, Houle 2, Janke.

Tuesday, February 28

Barnum 68, Braham 56

Crosby-Ironton 58, Esko 55 OT

Duluth East 58, Cloquet 54 OT

Fond du Lac Ojibwe 74, Nashwauk-Keewatin 60

For FDL - Evan Butcher 23, Uriah Aubid 17, Avery Misquadace 15, Eddie Defoe 9, Jalen Paulson 9. 3-point goals - Defoe, Misquadace 2, Aubid 3, Paulson.

Moose Lake-Willow River 50, East Central 44

For ML-WR - Avery Kosloski 14, Thomas Gulso 13, Jared Witkowski 10, Ryan Barrett 7, Isaac Riihiluoma 4. 3-point goals - Gulso, Kosloski 2, Barrett, Riihiluoma.

North Woods 74, Carlton 65

For Carlton - Sam Macor 14, Waylon Lekander 12, Matthew Hey 9, Jackson Mickle 8, Tyler Ojibway 7, Ben Soderstrom 7, Eric Soderstrom 5, Nate Nilsen 3. 3-point goals - Hey, Lekander, Mickle, Nilsen, Ojibway, E. Soderstrom.

GIRLS BASKETBALL

Thursday, February 23

Cloquet 79, Eveleth-Gilbert 71

Littlefork-Big Falls 81, FDL 16

Barnum 76, Braham 61

For Barnum - Emily Miletich 35, Bailey Wheeler 14, Liz Carlson 11, Mallory Agurkis 10, Izabell Carlson 3, Britney Mike 2, Kendal Miletich 1. 3-point goals - Wheeler 2, I. Carlson, E. Miletich, Agurkis 2, L. Carlson 3.

Carlton 63, Chisholm 32

For Carlton - Jenna Reed 20, Mille Groth 17, Haily Klassen 8, Alaina Bennett 6, Brynne Mickle 4, Elva Kingbird 4, Abby Mickle 2, Mackenzie Goranson 2. 3-point goals - Groth 3.

Rush City 53, Moose Lake-Willow River 19

For ML-WR - Ally Bode 7, Laura Walker 4, Ellie Schaumburg 2, Charis Blacklock 2, Natalie Mikrot 2, Dallis Kukuk 2. 3-point goal - Bode.

Cromwell-Wright 81, Bigfork 54

For CW - Chelsea Swatek 25, Taya Hakamaki 15, Teana Hakamaki 13, Shaily Hakamaki 10, Amanda Hakamaki 3, Bailey Gronner 13, Amber Lehti 2. 3-point goals - Ta, Hakamaki 2, A. Hakamaki, Te. Hakamaki 3, Gronner 3, Swatek 4.

Monday, February 27

Section 7A Play-In

Hill City 50, Wrenshall 27

Tuesday, February 28

Section 7AAA Quarterfinals

Cloquet 63, Princeton 61

For Cloquet - Allie Wojtysiak 16, Nicole Blatchford 13, Carmen Foss 13, Kendra Kelley 9, Vanna Kelley 7, Jessica Liang 3, Kate Owens 2. 3-point goals - V. Kelley, Liang, Blatchford.

Section 7AA First Round

Esko 66, Hinckley-Finlayson 7

For Esko - Ava Gonsorowski 16, Mandi Dincau 12, Selena Shady 12, Macy Sunnarborg 9, Karlie Kulas 6, Bridget Yellin 4, Mackenzie Holland 4, Annika Wold 3. 3-point goals - Dincau 2, Gonsorowski.

Pequot Lakes 76, Moose Lake-Willow River 40

For ML-WR - Natalie Mikrot 13, Kennedy Janke 6, Ally Bode 4, Charis Blacklock 4, Ellie Schaumburg 4, Brooke Wegge 3, Laura Walker 2, Ella Rhoades 2, Tori Walczynski 2. 3-point goals - Mikrot 3, Bode, Janke.

BOYS HOCKEY

Thursday, February 23

Section 5A Quarterfinals

Monticello 10, Moose Lake Area 0

First period - 1. Casey Chiodo (Devon Lyons, Ben Ingersoll), 2:08; 2. Chiodo, 6:23 (sh); 3. Nick Foldesi (Ben Ward, Nick Zwack), 9:24.

Second period - 4. Ward (Troy Dahlheimer, Charlie Voller), 0:20; 5. Zwack (Ward), 4:52; 6. Zwack (Chiodo, Ward), 7:03 (pp); 7. Zwack (Ward), 10:34.

Third period - 8. Chiodo (Jack Saunders), 2:19; 9. Ingersoll (Tanner Mros, Voller), 9:53; 10. Zwack (Dahlheimer, Ward), 12:54.

Saves - Logan McNulty, MLA, 25; Tyler Klatt, M, 6.

Saturday, February 25

Section 7AA Semifinals

Duluth East 1, Cloquet-Esko-Carlton 0

First period - No scoring.

Second period - 1. Garrett Worth (Alex Robb), 13:16.

Third period - No scoring.

Saves - Kirk Meierhoff, DE, 21; Eric Newman, CEC, 29.

WRESTLING

Saturday, February 25

Section 7AA Meet - CEC Results

126 - Semifinals: Jon Hall, Milaca-Faith Christian, dec. over Tate Olson, CEC, 10-4.

152 - Semifinals: Tim Bialka, Princeton, fall over Brendin Morlan, Grand Rapids, 1:47; Conner Denman, CEC, dec. over Jon Smith, Mora, 4-2; first-place: Bialka, Princeton, dec. over Denman, CEC, 6-4; true-second: Denman, CEC, won by default.

170 - Semifinals: Brandon Firsby, Grand Rapids, tech. foul over Daniel Stevens, CEC, 16-0; first-place: Frisby, Grand Rapids, dec. over Josh Lange, Pine City Area, 7-0; true-second: Stevens, CEC, dec. over Lange, Pine City Area, 5-1;

195 - Neil Hanson, Milaca-Faith Christian, fall over Luke Konietzko, CEC, 3:47; Devante Jelle, Hibbing, dec. over Justin Zahner, Princeton, 5-1; first-place: Hanson, Milaca-Faith Christian, dec. over Jelle, Hibbing, 8-2; true-second: Jelle, Hibbing, won by default.

285 - Semifinals: Devin Reynolds, CEC, fall over Zach Carlson, Chisago Lakes, 1:21; first-place: Reynolds, CEC, dec. over Colton Hellman, Princeton, 5-0.

MEN’S BASKETBALL

Wednesday, February 22

Central Lakes 98, FDLTCC 73

For FDLTCC - Darius Williams 18, Dillon Johnson 11, Greg Thirdkill 11, Jalin Williamham 7, Daquan Braxton 7, Raymond White 5, Darrell Murphy 5, Jarvis McGee 2, Jordan Diver 2, Elijah Anderson-Caradine 2, Tristan Snow 2, Jesse Ellerbe 1. 3-point goals - Braxton, Johnson 2, White, Murphy.

Saturday, February 25

Rainy River 107, FDLTCC 90

For FDLTCC - Greg Thirdkill 20, Raymond White 19, Darius Williams 17, DaQuan Braxton 15, Jordan Diver 14, Jalin Williamham 3, Tristan Snow 2. 3-point goals - Braxton 2, Williams 1, Diver 4, Thirdkill 1.

JUNIOR HOCKEY

Friday, February 24

MN Wilderness 2, Brookings 1

First period - No scoring.

Second period - 1. B, Chase Gamelin (Brenden Stanko, Brandon Kruse) 10:18; 2. MNW, Tristan Rostagno (Jesse Farabee, Michael Zuffante) (PP) 19:07.

Third period - 3. MNW, Nick Altmann (Louis Roehl, Gunnar Goodmanson) 3:14.

Saves - Trevor Micucci, MNW, 34/35; Josh Boyko, B, 30/32.

Saturday, February 25

MN Wilderness 5, Brookings 4

First period - 1. MNW, Jesse Farabee (Zach Mills, Louis Roehl) 16:24.

Second period - 2. MNW, Mills (Michael Zuffante, Farabee) 1:16; 3. B, Taylor Schneider (Paul Cotter, Cade Borchardt) 3:36; 4. MNW, Ashton Altmann (Farabee, Tyler Vold) 18:56.

Third period - 5. MNW, Charlie Parker (Tim Nicksic, James Crossman) 1:38; 6. B, Nicholas Cardelli (Brandon Kruse, Brenden Stanko) 6:49; 7. B, Cardelli (Schneider, Borchardt) (PP) 8:45; 8. B, Chase Brand (Doug Larson, John Siebenaler) 15:38; 9. MNW, Nick Altmann (Ashton Altmann, Vold) 17:46.

Saves - Luke Kania, MNW, 30/34; Josh Boyko, B, 29/34.