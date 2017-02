Scoreboard - February 16, 2017 edition

For FDL - Evan Butcher 30, Avery Misquadace 19, Jeremiah Fineday 13, Uriah Aubid 11, Kai Petite 3, Jalen Paulson 3, Eddie Defoe 2. 3-point goals - Petite 1, Fineday 2, Misquadace 2, Butcher 2, Aubid 1, Paulson 1.

Friday, February 10

McGregor 97, Wrenshall 80

Cromwell-Wright 43, Floodwood 38

For CW - Marcus Pocernich 3, Alek Striowski 7, Samuel Kemper 12, Ryan Juntunen 6, Zion Smith 6, Cameron Cahoon 9. 3-point goals - Pocernich.

Barnum 47, Moose Lake-Willow River 38

For ML-WR - Avery Kosloski 21, Jared Witkowski 17, Isaac Riihiluoma 5, Thomas Gulso 4, Evan Hanson 2, Hunter Klund 1. 3-point goal - Kosloski 5, Riihiluoma 1.

For Barnum - Kyle Kielty 21, Daniel Gilchrist 11, Reece Parks 10, Colton Ziegler 3, Samuel Goodwin 2. 3-point goals - Kielty 2, Gilchrist 1.

Carlton 84, Silver Bay 65

For Carlton - Waylon Lekander 21, Jackson Mickle 13, Matthew Hey 12, Eric Soderstrom 12, Tyler Ojibway 10, Sam Macor 6, Keijo Day 4, Ben Soderstrom 4, Scott Rousseau 2. 3-point goals - Lekander 2, Ojibway 2, Hey 1, Mickle 1, E. Soderstrom 1.

Saturday, February 11

Cloquet 86, North Branch 58

For Cloquet - Spencer Wehr 19, Brandon Hill 12, Tim Pokornowski 10, Bryce Turnbull 9, Joseph Obeidzinski 9, Joshua Bushey 9, Alex Leuzzo 6, Mitchell Gerlach 4, Tyler Moose 4, Brendon Marti 2, Logan Gallup 2. 3-point goals - Hill 4, Turnbull 1, Moose 1, Obeidzinski 1, Wehr 1, Bushey 1, Leuzzo 1.

Legacy Christian 38, Barnum 31

For Barnum - Daniel Gilchrist 9, Tyler Nynas 9, Kyle Kielty 5, Braeden Hlavka 3, Reece Parks 3, Colton Ziegler 2.

Monday, February 13

Wrenshall 71, Cherry 36

For Wrenshall - Tyler Kelley 19, Jared Kelley 17, Randy Wimmer 12, Wyatt Holmes 8, Cole Oja 6, Phil Vine 4, Danny Merrill 3, Eli Krisak 2. 3-point goals - Holmes 2, Wimmer 2, T. Kelley 1.

Tuesday, February 14

Barnum 68, Cromwell-Wright 56

For Barnum - Daniel Gilchrist 25, Reece Parks 15, Samuel Goodwin 15, Kyle Kielty 11, Colton Ziegler 2. 3-point goal - Kielty 1, Gilchrist 2, Parks 3.

For CW - Zion Smith 18, Marcus Pocernich 13, Alek Striowski 7, Ryan Juntunen 7, Micah Pocernich 5, Drew Libbon 2, Sawyer Strelnieks 2, Samuel Kemper 2. 3-point goals - Marcus Pocernich 2, Micah Pocernich 1, Juntunen 2, Smith 1.

Grand Rapids 75, Cloquet 55

For Cloquet - Spencer Wehr 16, Bryce Turnbull 13, Joshua Bushey 9, Mitchell Gerlach 6, Timothy Pokornowski 5, Brandon Hill 4, Tyler Moose 2. 3-point goals - Gerlach 2, Wehr 1, Bushey 1, Hill 1, Turnbull 1.

Esko 65, Proctor 44

For Esko - Isaak Blue 20, Adam Trapp 17, Camden Berger 10, Ryan Pantsar 8, Payton Wefel 5, Quinn Fischer 4, Stone DeLeon 1. 3-point goals - Pantsar 2, Berger 2, Wefel 1.

GIRLS BASKETBALL

Thursday, February 9

Cromwell-Wright 70, Floodwood 46

Barnum 44, Moose Lake-Willow River 41

For Barnum - Bailey Wheeler 20, Emily Miletich 10, Mallory Agurkis 8, Kendal Miletich 3, Kaitlyn Skutevik 3. 3-point goals - Wheeler 4, Skutevik 1, Agurkis 1.

For ML-WR - Natalie Mikrot 17, Ally Bode 14, Laura Walker 5, Ellie Schaumburg 4, Kennedy Janke 1. 3-point goals - Mikrot 3, Bode 2, Walker 1.

Cloquet 50, Hibbing 38

For Cloquet - Allie Wojtysiak 19, Vanna Kelley 10, Nicole Blatchford 7, Kendra Kelley 7, Carmen Foss 6, Faith Carlson 1. 3-point goals - Wojtysiak 2, Blatchford 1, V. Kelley 1.

McGregor 56, Wrenshall 26

For Wrenshall - Gracie Bergman 10, Liberty Bauer 6, Alana Hill 4, April Lattu 3, Abbie Menze 2, Hailey Tauzell 1. -point goal - Bergman.

Friday, February 10

Esko 67, Cook County 22

For Esko - Ava Gonsorowski 16, Selena Shady 15, Karlie Kulas 8, Bridget Yellin 7, Mandi Dincau 5, Macy Sunnarborg 5, Kaitlyn Bergerson 4, Annika Wold 2, Mac Holland 2, Kristy DeMuth 2, Hannah Stark 1. 3-point goals - Dincau 1, Shady 1, Sunnarborg 1, Gonsorowski 2.

Grand Rapids 87, Cloquet 37

For Cloquet - Vanna Kelley 15, Kendra Kelley 9, Nicole Blatchford 8, Allie Wojtysiak 2, Shelby Peil 2, Abbey Collins 1. 3-point goal - K. Kelley 1, V. Kelley 3, Blatchford 1.

Carlton 54, Silver Bay 18

For Carlton - Jenna Reed 18, Haily Klassen 10, Millie Groth 9, Abby Mickle 6, Brynne Mickle 4, Alaina Bennett 2, Jess Anderson 2, Mackenzie Goranson 2, Liz House 1. 3-point goals - Groth.

Saturday, February 11

Duluth Marshall 56, Carlton 32

For Carlton - Jenna Reed 19, Liz House 5, Abby Mickle 4, Millie Groth 2, Hayley Klassen 2.

Legacy Christian 46, Barnum 38

For Barnum - Bailey Wheeler 15, Emily Miletich 14, Kaitlyn Skutevik 6, Britney Mike 3.

Monday, February 13

Barnum 51, North Woods 34

For Barnum - Emily Miletich 27, Kaitlyn Skutevik 7, Bailey Wheeler 5, Elizabeth Carlson 5, Makenzee Schleret 2, Kendal Miletich 2, Alina Skutevik 2, Mallory Agurkis 1. 3-point goals - K. Skutevik 1, Wheeler 1, E. Miletich 1, Carlson 1.

Carlton 59, Silver Bay 25

For Carlton - Jenna Reed 16, Alaina Bennett 10, Mille Groth 9, Liz House 8, MacKenzie Goranson 5, Brynne Mickle 4, Elva Kingbird 3, Abby Mickle 2, Maddie Bailey 2. 3-point goal - Groth 1.

Duluth East 62, Cloquet 48

For Cloquet - Carmen Foss 17, Kendra Kelley 14, Nicole Blatchford 9, Shelby Peil 6, Faith Carlson 1, Kate Owens 1. 3-point goals - None.

Esko 73, Eveleth-Gilbert 43

For Esko - Ava Gonsorowski 25, Selena Shady 13, Karlie Kulas 8, Mac Holland 7, Bridget Yellin 6, Kristy DeMuth 5, Macy Sunnarborg 4, Mandi Dincau 3, Kaitlyn Bergerson 2. 3-point goals - Dincau 2, Gottschald 1.

Mtn. Iron-Buhl 65, Cromwell-Wright 57

For CW - Chelsea Swatek 26, Shaily Hakamaki 10, Teana Hakamaki 10, Bailey Gronner 7, Taya Hakamaki 4. 3-point goals - Swatek 4, Teana Hakamaki 2, Gronner 1.

Tuesday, February 14

Moose Lk-WR 75, Hinckley-Finlayson 42

For ML-WR - Ally Bode 20, Natalie Mikrot 15, Ella Rhoades 10, Ellie Schaumburg 9, Kennedy Janke 7, Tori Walczynski 7, Charis Blacklock 4, Laura Walker 2, Laura Alberg 1.

Duluth Marshall 70, Wrenshall 18

For Wrenshall - Gracie Bergman 7, Abbie Menze 6, Liberty Bauer 2, Hailey Tauzell 2, Alexis Perry 1. 3-point goals - None.

BOYS HOCKEY

Friday, February 10

Moorhead 4, Cloquet-Esko-Carlton 3

First period - 1. M, Carter Randklev (Jacob Holtgrewe, Jack Stetz), 6:35.

Second period - 2. CEC, Zach Conklin, 3:33.

Third period - 3. CEC, Dylan Johnson (Landon Langenbrunner), 3:09; 4. M, Gage Driscoll (Carter Howell, Kyler Kleven), 12:26 (pp); 5. M, Howell (Cole O'Connell, Stetz), 14:43; 6. CEC, Ryan Nelson (Dane Stoyanoff), 16:13.

Overtime - 7. M, Holtgrewe (Isaac Henkemeyer-Howe, Kleven), 6:54.

Saves - Lance Leonard, M, 20; Eric Newman, CEC, 25.

St. Paul Highland Park 7, MLA 1

First period - 1. SPHP, Jake Boje (Riley Lindstrom), 3:48; 2. SPHP, Gabe Nelson, 4:06.

Second period - 3. SPHP, Lindstrom (Boje), 2:35 (pp); 4. SPHP, Boje, 5:35 (pp); 5. MLA, Devon Bonkoski (Jordan Fjosne), 7:21; 6. SPHP, Nelson (Boje), 10:02.

Third period - 7. SPHP, Charlie Dombrow (Sam Blindt, Lee Froelich), 12:34 (pp); 8. SPHP, Lindstrom (Liam King), 14:33.

Saves - Jack Branby, SPHP, 22; Logan McNulty, MLA, 25.

Saturday, February 11

Cloquet-Esko-Carlton 6, Roseau 5

First period - 1. R, Nick Geroy (Bryden Stoskopf, Nathan Adrian), 3:37; 2. R, Trevor McMillin (Brandon Lund, Alec Severson), 9:21; 3. CEC, Ryan Bourgeault, 16:18.

Second period - 4. CEC, Landon Langenbrunner (Kade Bender, Gavin Rasmussen), 4:40 (pp); 5. CEC, Trevor Inman (Ryan Nelson), 15:43.

Third period - 6. R, Adrian (Bryce Johnson, Stoskopf), 2:29 (pp); 7. R, Aaron Huglen (Jonah Huglen), 2:49; 8. CEC, Inman, 4:29; 9. CEC, Brendan Durand (Dylan Johnson, Dane Stoyanoff), 7:49; 10. R, Alex Verbout (Lund), 10:40; 11. CEC, Johnson (Reid Davidson, Branden Matteen), 14:52.

Saves - Izaak Olson, R, 29; Dylan Langenbrunner, CEC, 26; Eric Newman, CEC, 7.

CEC 4, Grand Rapids

First period - No scoring.

Second period - 1. CEC, Branden Matteen (Gavin Rasmussen), 4:12; 2. CEC, Matteen (Rasmussen, Joe Backus), 4:37; 3. CEC, Dylan Johnson (Landon Langenbrunner), 15:46; 4. CEC, Rasmussen (Backus, Matteen), 16:35.

Third period - 5. GR, Gavin Hain (Drake Anderson, Connor Stefan), 7:18.

Saves Zach Stejskal, GR, 40; Eric Newman, CEC, 27.

North Branch 7, Moose Lake Area 0

First period - 1. Jacob Richards (Cody Moline, Brady Meyer), 2:42; 2. Meyer (Nick Fairbanks), 11:36.

Second period - 3. Tim Moll (Bryant Meyer), 11:07; 4. Richards (Joe Fabini, Moline), 14:25; 5. Richards, 15:46.

Third period - 6. Meyer (Ryan Byrkit, Fairbanks), 0:30; 7. Meyer (Matt Courtright, Dawson Johnson), 15:43.

Saves - Logan McNulty, MLA, 46; Trevor Mellen, NB, 12.

GIRLS HOCKEY

Thursday, February 9

Section 7A Quarterfinals

Moose Lake Area 6, Eveleth-Gilbert 0

First period - 1. Jessica Bird (Jamie Bird), 6:01.

Second period - 2. Jessica Bird (Sage Gerard), 4:39; 3. Jessica Bird (Lauren Pederson, Gerard), 13:49 (pp).

Third period - 4. Ruby Mohelsky (Michaela Belanger, Jamie Benzie), 0:17; 5. Benzie (Josie Benzie, Belanger), 12:26 (pp); 6. Pederson (Abby Painovich), 14:03.

Saves - Maddy Gamst, MLA, 8; Morgan Hirsch, EG, 39.

Section 7AA Quarterfinals

Grand Rapids-Greenway 4, CEC 1

First period - 1. GRG, Anneka Harris (Liesl Francisco, Emma Wagner), 8:12.

Second period - 2. CEC, Rose Lundquist (Taylor Nelson), 6:01; 3. GRG, Sadie Peart, 6:35; 4. GRG, Peart (Megan Dulong, Maddy Illikainen), 14:38.

Third period - 5. GRG, Illikainen (Peart, Francisco), 16:51.

Saves - Erin Genereau, CEC, 21; Paige Hemphill, GRG, 21.

Saturday, February 11

Section 7A Semifinals

Hibbing-Chisholm 4, Moose Lake Area 1

First period - 1. MLA, Michaela Belanger (Ruby Mohelsky), 1:56; 2. HC, Mallorie Iozzo (Lilly Rewertz), 4:39.

Second period - 3. HC, Maria Gherardi, 13:03.

Third period - 4. HC, Katie Carpenter (Iozzo), 3:05; 5. HC, Lillian Rue (Iozzo, Allyson Brandt), 5:46.

Saves - Abby Edstrom, HC, 23; Maddy Gamst, MLA, 19.

NORDIC SKIING

Thursday, February 9

Section 7 Meet

Boys Team Results

1. Grand Rapids 364; 2. Duluth East 354; 3. Cloquet-Esko-Carlton 340; 4. Ely 339; 5. Mesabi East-Virginia-Eveleth-Gilbert 314; 6. Proctor-Hermantown 295; 7. Hibbing 291; 8. Duluth Marshall 271; 9. Two Harbors 94; 10. Duluth Denfeld 47.

CEC Boys 5.2km Freestyle + 5.3km Classic Results

3. Aidan Ripp 15:26 + 15:20.2 = 30:46.2; 12. Parker Sinkkonen 16:35 + 15:50.5 = 32:25.5; 22. Tyler Northey 17:06 + 16:40.3 = 33:46.3; 27. Isaac Boedigheimer 17:31 + 17:01.3 = 34:32.3; 28. Quinn Erkkila 17:23 + 17:10.8 = 34:33.8; 36. AJ Maijala 18:27 + 17:37.5 = 36:04.5; 47. Josh Sanders 19:50 + 19:06.1 = 38:56.1.

Girls Team Results

1. Ely 371; 2. Duluth East 362; 3. Mesabi East-Virginia-Eveleth-Gilbert 351; 4. Grand Rapids 340; 5. Cloquet-Esko-Carlton 334; 6. Proctor-Hermantown 308; 7. Duluth Marshall 232; 8. Duluth Denfeld 230; 9. Hibbing 224; 10. Deer River 91; 11. Two Harbors 41.

CEC Girls 5.2km Freestyle + 5.3km Classic Results

5. Anja Maijala 17:17 + 17:54.9 = 35:11.9; 7. Erika Fox 18:29 + 18:12.8 = 36:41.8; 28. Franny Slater 20:28 + 21:21.6 = 41:49.6; 30. Sylvie Deters 21:35 + 20:50.3 = 42:25.3; 35. Elise Pickar 22:52 + 21:23.8 = 44:15.8; 37. Jade Maki 23:04 + 21:27.2 = 44:31.2; 39. Emma Waugh 23:20 + 22:03.1 = 45:23.1.

WRESTLING

Friday, February 10

Great River Conference Tournament

Team Results

1. Aitkin 199, 2. Cloquet-Esko-Carlton 196, 3. Rush City-Braham 142, 4. Pine City-Hinckley-Finlayson 135, 5. Mille Lacs 111, 6. Ogilvie 110.

CEC Individual Results

Great River Conference Most Valuable Wrestler: Conner Denman, Cloquet-Esko-Carlton, 152

106 - Tyler Harms-Synkiew (CEC) pinned Tyler McElrath (RCB) at 0:28; pinned Rhett Hudoba (O) at 1:09; and def. Carson Kullhem (A) 13-8 to place first.

113 - Zeb Wehr (CEC) received a bye; def. Tyler Decent (A) 12-0; and def. Beau Burk (Ogilvie) 11-2 to place first

120 - 3rd: Griffin Fjeld (CEC) was def. 15-2 by Jack Gravelle (A); received a bye; pinned Asher Gray (O) at 1:42; and pinned Steven Kellem (RCB) at 2:38 to place third.

126 - Tate Olson (CEC) def. Bradley Bernu (ML) 13-3; def. Braden Ryan (O) 7-5 in OT; and was pinned by Silas Berg (A) at 0:43 to place second.

138 - Justin Jones (CEC) pinned Matthew Warren (O) at 5:57; def. Carter Endrizzi (A) 20-4; and def. Hunter Hermanson (RCB) 14-3 to place first.

145 - Braden Senarighi (CEC) was def. By Tommy Geist (ML) 6-2; received a bye; pinned Gabe Gray (O) at 0:48; and pinned Dylan Quade (A) at 2:22 to place third..

152 - Conner Denman (CEC) received a bye; pinned Joel Preston (PH) at 0:44; and pinned Daniel Mielke (RCB) at 2:34 to place first.

160 - Devan Arntson (CEC) was pinned by Dalton Mielke (RCB) at 3:15; received a bye; pinned Josh Mosher (PH) at 1:53; and pinned Logan Cluff (A) at 3:03 to finish third.

170 - Daniel Stevens (CEC) pinned Karter Niessen (RCB) at 5:03; was pinned by Kenny Hesse (A) at 1:45; received a bye; and def. Josh Lange (PCHF) 4-3 to finish third.

195 - Luke Konietzko (CEC) pinned Trevyn Milton (ML) at 1:33; was def. By Andrew Eklund (A) 18-4; pinned Riley Hawkins (O) at 1:36; and pinned Trevyn Milton (ML) at 2:14 to place third.

285 - Devin Reynolds (CEC) pinned Braden Willis (ML) at 0:54; pinned Robert Decker (PCHF) at 0:57; and pinned Eric Eskuri (RCB) at 3:18 to place first.

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

Wednesday, February 8

Vermilion 92, FDLTCC 71

For FDLTCC - Darius Williams 21, Daquan Braxton 15, Greg Thirdkill 9, Jordan Diver 7, Jalin Williamham 6, Jesse Ellerbe 5, Jarvis McGee 2, Raymond White 2, Dillion Johnson 2, Tristan Snow 2. 3-point goals - Braxton 5, Ellerbe 1, Diver 1.

Saturday, February 11

FDLTCC 87, Hibbing 70

For FDLTCC - Darius Williams 17, Daquan Braxton 14, Jalin Williamham 10, Dillion Johnson 9, Jarvis McGee 9, Jordan Diver 9, Greg Thirdkill 8, Darrell Murphy 7, Tristan Snow 4. 3-point goals - Williamham 1, Braxton 4, Johnson 2, Diver 3.

JUNIOR HOCKEY

Friday, February 10

MN Wilderness 6, Bismarck 3

First period - 1. MNW, Charlie Parker (Tim Nicksic, James Crossman) 14:17; 2. B, Zach Kennedy (Cooper Haar, Matej Murin) 15:47.

Second period - 3. MNW, Zach Mills (Michael Zuffante, Jesse Farabee) 7:13; 4. MNW, Mills (Louis Roehl, Zuffante) (PP) 16:43; 5. MNW, Pavel Mikhasenok (Roehl, Mills) (PP) 17:35.

Third period - 6. B, Jordan Fralich (Camden Haugenoe, Patrick O'Connor) 6:17; 7. B, Tobias Fladeby (Kennedy, Matthew Barry) 17:53; 8. MNW, Luke Dow (Nicksic, Tyler Vold) (EN) 18:24; 9. MNW, Vold (Parker) (EN) 19:26.

Saves - Trevor Micucci, MNW, 22/25; Camden Haugenoe, B, 21/25.

Saturday, February 11

Minot 2, MN Wilderness 0

First period - 1. M, Chase Springman (Zach Bross, Nate Pionk) 9:29.

Second period - 2. M, Tyler Jeanson (Derek Frentz) 3:50.

Third period - No scoring.

Saves - Austin Park, M, 26/26; Luke Kania, MNW, 24/26.