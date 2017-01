Scoreboard - December 29, 2016 edition

Mesabi East 63, Moose Lake-Willow River 53

For ML-WR - Avery Kosloski 17, Thomas Gulso 10, Jared Witkowski 9, Ryan Barrett 8, Issac Riihiluoma 7, Ian Coil 2. 3-point goals - Gulso 2, Kosloski 2, Riihiluama

Carlton 62, Two Harbors 41

For Carlton - Sam Macor 15, Waylon Lekander 13, Tyler Ojibway 13, Keijo Day 6, Eric Soderstrom 4, Nate Nilsen 3, Jackson Mickle 2,Matthew Hey 2, Ben Soderstrom 2, Scott Rousseau 2. 3-point goals - None.

Crosby-Ironton 56, Barnum 34

For Barnum - Daniel Gilchrist 14, Kyle Kielty 6, Braeden Hlavka 5, Reece Parks 4, Noah Parker 3, Sam Goodwin 2. 3-point goals - Kielty, Gilchrist 2, Hlavka, Parker.

Pine City 71, Moose Lake-Willow River 51

For ML-WR - Avery Kosloski 11, Thomas Gulso 10, Ryan Barrett 10, Isaac Riihiluoma 7, Hunter Klund 5, Ian Coil 4, Jared Witkowski 2, Sam Coil 2. 3-point goals - Gulso, Kosloski 2.

GIRLS BASKETBALL

Tuesday, December 20

Hill City 57, Wrenshall 14

NE Range 38, FDL Ojibwe 36

For Fond du Lac - Kayla Reynolds 16, Star Shabaiash 10, Tannia Misquadace 4, Katie Misquadace 4, Aaliyah 2. 3-point goals - Shabaiash 2, T. Misquadace, K. Misquadace, Reynolds 3.

Thursday, December 22

Pine City 73, Barnum 38

Hinckley-Finlayson 61, Wrenshall 39

Cromwell-Wright 85, Cherry 60

For CW - Taya Hakamaki 16, Shaily Hakamaki 18, Teana Hakamaki 18, Bailey Gronner 11, Chelsea Swatek 22. 3-point goals - Taya Hakamaki 2, S. Hakamaki, Teana Hakamaki 3, Swatek 4.

Esko 68, Hibbing 44

For Esko - Ava Gonsorowski 19, Selena Shady 16, Bridget Yellin 16, Macy Sunnarborg 11, Kaitlyn Bergerson 4, Annika Wold 2. 3-point goals - Shady 2, Sunnarborg 4, Gonsorowski 2.

Cloquet 64, Princeton 55

For Cloquet - Kendra Kelley 21, Nicole Blatchford 12, Allie Wojtysiak 12, Carmen Foss 10, Vanna Kelley 6, Faith Carlson 2, Jessica Liang 1. 3-point goals - V. Kelley 2, Wojtysiak.

Eden Valley-Watkins Tournament:

Mayer Lutheran, Moose Lake-WR 45

For ML-WR - Ally Bode 9, Laura Walker 9, Natalie Mikrot 8, Ellie Schaumburg 7, Charis Blacklock 6, Meghan Granquist 4, Brooke Wegge 2. 3-point goals - Walker, Mikrot 2, Granquist.

Sartell 70, Moose Lake-Willow River 44

For ML-WR - Ally Bode 10, Brooke Wegge 9, Natalie Mikrot 8, Laura Walker 7, Ellie Schaumburg 3, Tori Walczynski 3, Meghan Granquist 2, Laura Alberg 2. 3-point goals - Bode, Mikrot, Wegge.

BOYS HOCKEY

Thursday, December 22

CEC 9, Virginia-MIB 1

First period - 1. CEC, Zach Conklin (Gavin Rasmussen, Reid Davidson) 3:40; 2. CEC, Conklin (Rasmussen, Branden Matteen) 4:09; 3. CEC, Landon Langenbrunner (pp) (Dane Stoyanoff, Ryan Nelson) 6:13; 4. CEC, Rasmussen (sh) (Matteen) 7:30.

Second period - 5. CEC, Langenbrunner (Carter Vork, #3 Dylan Johnson) 3:11.

Third period - 6. CEC, Cloquet-Esko-Carlton#24 Trevor Inman (Vork, Ryan Bourgeault) 2:18; 7. CEC, Nelson (Bourgeault) 6:16; 8. CEC, Jedd Anich (Davidson, Joe Backus) 7:35; 9. VMIB, Nick Pineo (pp) (Caleb Bialke, Connor Cusick) 15:32; 10. CEC, Nick Baker (Backus) 16:13.

Saves - Dylan Langenbrunner, 11/12; Josh Berlin, VMIB, 28/37.

GIRLS HOCKEY

Thursday, December 22

Moose Lake Area 5, Cambridge-Isanti 1

First period - 1. MLA, Jessica Bird (Kiersten Evenson) 7:53; 2. CI, Madelyn Skelton (Sydney Nuebel) 10:26.

Second period - 3. MLA, Lauren Pederson (Jessica Bird) 2:07; 4. MLA, Jessica Bird 4:13.

Third period - 5. MLA, Jessica Bird (Jamie Bird, Sage Gerard) 9:51; 6. MLA, Jessica Bird (sh) (Jamie Bird) 12:33.

Saves - Maddy Gamst, MLA, 17/18; Brianna Pierson, CI, 15/20.

Cloquet-Esko-Carlton 2, Eveleth-Gilbert 0

First period - 1. CEC, Taylor Nelson (Kiana Bender) 9:33.

Second period - No scoring.

Third period - 2. CEC. Nelson, 0:30.

Saves - Erin Genereau, CEC, 4/4; Morgan Hirsch, EG, 12/14.

WRESTLING

Tuesday, December 20

CEC 52, Pine City-Hinck-Finlayson 28

106 - Will FIx, PCHF, def. Tyler Harms-Synkiew 13-4; 113 - Zeb Wehr, CEC, won by forfeit; 120 - Jordan Allen, CEC, won by forfeit; 126 - Tate Olson, CEC, won by forfeit; 132 - Griffin Fjeld, CEC, won by forfeit; 138 - Justin Jones, CEC, won by forfeit; 145 - John Stracek, CEC, pinned Austin Eckert at 1:15; 152 - Tyler Noreen, PCHF, won by pin at 1:15; 160 - Joel Preston, PCHF, won by forfeit; 170 - Daniel Stevens, CEC, def. Josh Lange 9-1; 182 - Carter Utecht, PCHF, won by forfeit; 195 - Austin Odegard, PCHF, won by pin at 1:38; 220 - Luke Konietzko, CEC, pinned Santiago Ospino at 2:58; 285 - Devin Reynolds, CEC, pinned Robert Decker at 0:40.

NORDIC SKIING

Tuesday, December 20

Grand Rapids Invite Freestyle

Boys Team Results

1. Grand Rapids, 359; 2. Duluth East, 358; 3. Brainerd, 344; 4. Cloquet-Esko-Carlton, 325; 5. Mesabi East Area, 317; 6. Proctor-Hermantown, 298; 7. Hibbing, 298; 8. Ely, 263; 9. Two Harbors, 74.

CEC Boys Individual Results

2. Aidan Ripp 14:00.0; 23. Parker Sinkkonen 15:38.8; 25. Quinn Erkkila 15:57.7; 29. Tyler Northey 16:10.1; 33. Isaac Boedigheimer 16:40.5

Girls Team Results

1. Ely, 367; 2. Mesabi East Area, 365; 3. Duluth East, 349; 4. Cloquet-Esko-Carlton, 340; 5. Grand Rapids, 336; 6. Proctor-Hermantown, 329; 7. Hibbing, 193; 8. Little Falls, 84; 9. Two Harbors, 58.

Girls Individual Results

5. Anja Maijala 16:15.5; 10. Erika Fox 16:40.4; 18. Franny Slater 18:00.1; 31. Sylvie Deters 19:35.8; 40. Erin Turner 21:39.9; 41. Elise Pickar 21:54.3; 43. Jade Maki 21:59.0; 45. Hannah Zuck 22:06.3; 46. Andrea Hille 22:45.0.