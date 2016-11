Scoreboard - November 10, 2016 edition

C - Evan Pokornowski 2 run (kick failed)

P - Tim Bialka 5 run (pass failed)

C - Spencer Wehr 4 run (Noah Niemi kick)

P - Bialka 2 run (Jacob Carlson run)

C - Wehr 1 run (run failed)

P - Alec Schimming 6 pass from Damon Rademacher (pass failed)

C - Mitchell Gerlach 26 run (Joseph Backus pass from Tim Pokornowski)

P - Bialka 1 run (Kylee Schmock kick)

C - E. Pokornowski 25 run (Niemi kick)

C - E. Pokornowski 1 run (Niemi kick)

Friday, November 4

Section 5 Nine-Man Championship

Cromwell-Wright 54, South Ridge 0

CW - Zion Smith 1 run (kick failed)

CW - Dillon Hoff 2 run (Smith run)

CW - Nic Johnson 27 run (Sawyer Strelnieks kick)

CW - Alek Striowski 2 pass from Smith (run failed)

CW - Johnson 38 pass from Smith (Strelnieks kick)

CW - Johnson 3 pass from Smith (Strelnieks kick)

CW - Cameron Cahoon 6 run (Strelnieks kick)

CW - Isaac Shelton 41 run (pass failed)

PREP VOLLEYBALL

Wednesday, November 2

Section 7A Semifinals

Deer River def. Carlton 18-25, 27-25, 25-17, 12-25, 15-8

For Carlton: Brynn Mickle 40SA; Tayler Nelson 15K; Alaina Bennett 11K; Abby Mickle 15K.

CROSS COUNTRY

Saturday, November 5

Minnesota State Meet

Class AA

Boys Class AA Team Results

1. Wayzata, 38; 2. Edina, 91; 3. Maple Grove, 128; 4. Mounds View, 156; 5. Bemidji, 164; 6. Stillwater, 165; 7. Eagan, 202; 8. Cloquet, 227; 9. Sartell, 240; 10. Chanhassen, 253; 11. Red Wing, 262; 12. Rosemount, 318; 13. Forest Lake, 328; 8; 14. Buffalo, 330; 15. Northfield, 346; 16. White Bear Lake, 407.

Boys Class AA Individual Results

1. Patrick Roos, E, 15:36.4; 2. Khalid Hussein, W, 15:41.8; 3. Innocent Murwanash, St. Paul Como Park, 15:47.8; 4. Seth Eliason, Hopkins, 15:51.4; 5. Alex Miley, MG, 15:54.0; 6. Isaac Boedigheimer, C, 16:05.0; 7. Matt Wilkinson, M, 16:05.0; 8. Joseph Minor, Minneapolis Washburn, 19:09; 9. Isaac Berg, Bemidji, 16:11.2; 10. Colin Dwyer, Prior Lake, 16:12.0; 69. Conner Denman, C, 17:02.5; 70. Aidan Ripp, C, 17:03.1; 114. Parker Sinkkonen, C, 17:24.8; 116. Eli Koski, Duluth East, 17:26.5; 126. Vacek Cervenka, Grand Rapids, 17:32.5; 142. Blaine Bong, C, 17:45.9; 156. Jean-Luc Genereau, C, 18:02.4; 158. Blake Desmond, C, 18:02.9.

Girls Class AA Team Results

1. Edina, 45, 2. Willmar, 58; 3. Minnetonka, 105; 4. Marshall, 122; 5. Shakopee, 137; 6. Forest Lake, 169; 7. Brainerd, 192; 8. St. Michael-Albertville, 207; 9. Lakeville South, 243; 10. Red Wing, 260; 11. Henry Sibley, 294; 12. White Bear Lake, 316; 13. Centennial, 335; 14. Roseville, 341; 15. Andover, 374; 16. Bloomington Jefferson, 392.

Girls Class AA Individual Results

1. Anna Fenske, Farmington, 17:41.5; 2. Lauren Peterson, Farmington, 18:17.1; 3. Anastasia Korzeno, Chanhassen, 18:26.5; 4. Tess Misgen, Shakopee, 18:29.9; 5. Sophie Whicher, Minnetonka, 18:33.0; 6. Amanda Mosborg, Edina, 18:35.1; 7. Jessa Hanson, Willmar, 18:35.2; 8. Emily Covert, Minneapolis Washburn, 18:35.4; 9. Emily Kompelien, Edina, 18:35.5; 10. Morgan Richter, Edina, 18:44.5; 33. Anja Maijala, Cloquet, 19:23.5; 77. Lauren Dynek, Duluth East, 20:11.9; 80. Emma Stertz, Grand Rapids, 20:13.7; 88. Molly Weberg, Duluth East, 20:19.2; 112. Lauren Cawcutt, Cloquet, 20:37.8; 121. Laura Dahlin, Hermantown, 20:43.4;

Class A

Boys Class A Team Results

1. Mora, 93; 2. Perham, 99; 3. La Crescent, 123; 4. Windom Area, 166; 5. West Central Area, 186; 6. Lac Qui Parle Valley/Dawson Boyd, 190; 7. Minnehaha Academy, 201; 8. G-F-W, 205; 9. Lake City, 209; 10. Trinity School at River Ridge, 227; 11. Pequot Lakes, 236; 12. Mankato Loyola/Cleveland, 237; 13. Greenway/Nashwauk-Keewatin, 257; 14. Ely, 264; 15. St. Cloud Cathedral, 360; 16. New London-Spicer, 360.

Boys Class A Individual Results

1. Declan Dahlberg, Mounds Park, 15:56.9; 2. Matt Steiger, LC, 15:57.1; 3. Carl Kozlowski, Lake City, 15:57.3; 4. Zack Emery, LC, 16:01.6; 5. Ethan Olson, Moose Lake/Willow River, 16:02.4; 6. Ryler Nelson, WCA, 16:03.5; 7. Michael Schwinghamer, M, 16:04.0; 8. Lucas Meller, Nova Classical, 16:08.5; 9. John Irwin, WA, 16:13.1; 10. Michael Mitchell, Blake, 16:15.3; 24. Geno Uhrbom, GNK, 16:46.4; 33. Jake Paron, North Shore, 16:56.3; 37. Joshua Kemp, E, 16:58.2; 45. James Schwinghamer, E, 17:03.5; 46. Joey Pierce, E, 17:06.1; 55. Luke Olson, E, 17:10.0; 56. Noah Cellar-Axley, GNK, 17:10.4; 65. Josh Nordstrom, Heritage Christian Academy, 17:19.5; 96. Noah Smith, North Shore, 17:40.0; 97. Sam Rengo, Esko, 17:40.0; 116. Jake Seitz, Virginia, 17:53.2; 127. Wyatt Rauvola, Cromwell-Wright/Floodwood, 17:59.9; 142. Dylan Carlson, GNK, 18:15.7; 146. Cody Staydohar, GNK, 18:17.7; 149. Cameron Dickey, Cromwell-Wright, 18:20.4; 151. Eathan Hasz, Ely, 18:23.0; 167. Ben Gustafson, E, 18:46.2; 169. Greg Peterson, GNK, 18:49.2; 172. Dylan Cechampeau, GNK, 19:05.2; 175. Simon Stouffer, E, 19:21.0; 176. Raif Olson, E, 19:25.3.

Girls Class A Team Results

1. Fairmont, 84; 2. Perham, 86; 3. Annandale, 127; 4. Luverne, 148; 5. Pelican Rapids, 149; 6. Howard Lake-Waverly-Winsted, 170; 7. LQPV/DB, 193; 8. Eden Valley-Watkins/Kimball, 214; 9. Minnehaha Academy, 230; 10. Trinity School at River Ridge, 240; 11. Lanesboro/Fillmore Central, 257; 12. Lake City, 273; 13. Belle Plaine, 300; 14. Ely, 332; 15. West Central Area, 345; 16. Proctor, 420.

Girls Class A Individual Results

1. Tierney Wolfgram, Math & Science Academy, 18:23.6; 2. Marissa Whitehead, Martin County West, 19:08.6; 3. Brynnan Covington, Perham, 19:08.8; 4. Madeline Kelly, Providence Academy, 19:18.2; 5. Brook Wedin, Mora, 19:24.1; 6. Kayla Christophers, Austin Pacelli, 19:24.3; 7. Kira Sweeney, Staples-Motley, 19:24.7; 8. Morgan Gehl, Murray County Central, 19:25.5; 9. Grace Ennis, Trinity School at River Ridge, 19:25.6; 10. Elyssa Peterson, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 19:25.7; 26. Erika Fox, Carlton, 19:50.0; 41. Erin Blanco, Ely, 20:12.2; 64. Natalie Fultz, Eveleth-Gilbert, 20:27.0; 68. Ryne Prigge, Ely, 20:28.1; 103. Savannah Gamst, Moose Lake-Willow River/Barnum, 20:57.7; 114. Morgan Binsfield, Proctor, 21:08.4; 120. Carlee Plackner, GNK, 21:11.4; 122. Brittny Hillstrom, Carlton, 21:13.3; 142. Hannah Bettendorf, Proctor, 21:36.5; 144. Caroline Homer, Ely, 21:37.9; 150. Sydney Binsfield, Proctor, 21:44.9; 151. Brenna Nelson, Proctor, 21:49.2; 154. Emma Terwilliger, Ely, 21:53.8; 164. Annika Voss, Proctor, 22:55.3; 166. Makayla McGregor, Proctor, 23:02.6; 171. Evelyn Bercher, Ely, 23:55.0; 173. Taryn Osthoff, Ely, 24:14.6; 174. Kalyssa Eilrich, Ely, 24:14.9.