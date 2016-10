Scoreboard - October 27, 2016 edition

NLA - Sam Bissen 3 run (Zach Miller kick)

NLA - Austin Have 5 pass from Adam Busch (Miller kick)

C - Spencer Wehr 1 run (Tim Porkornowski kick)

NLA - Cooper Falteisek 13 pass from Busch (Miller kick)

C - Wehr 3 run (Porkornowski kick)

NLA -Miller 25 field goal

C - Mitchell Gerlach 48 run (Porkornowski kick)

CW - Sawyer Strelnieks 10 run (Alek Strikowski pass from Zion Smith)

CW - Nic Johnson 16 pass from Smith (Strelnieks kick)

O - Eric Chew 84 kickoff return (Kalvin Strecker pass from Brandon Wade)

CW - Striowski 24 pass from Smith (Strelnieks kick)

CW - Dillon Hoff 35 pass from Smith Kick failed)

CW - Strelnieks 27 pass from Smith (Cedrek Sworski run)

CW - Smith 35 run (Ryan Juntunen run)

CW - Striowski 27 fumble recovery (Strelnieks kick)

CW - AJ House 10 run (Cameron Cahoon run)

CW - Stephen Dickey 2 run (Austin Lewandowski pass from Drew Libbon)

E - Declan Sinnot-James 9 run (Bourgeault kick)

V - Andrew Wilcox 1 run (Cusick kick)

E - Dawsen Cossalter 17 run (kick failed)

V - Jack Zupetz 2 run (Cusick kick)

V - Drew Aho 6 pass from Zupetz (Cusick kick)

V - Conner Cusick 27 field goal

E - Branden Matteen 12 pass from Stone DeLeon (Reid Davidson pass from DeLeon)

ML-WR - Bryceton Butkiewicz 17 run (Isaac Riihiluoma run)

ML-WR - Butkiewicz 3 run (Joe Weidendorf run)

H - Jake Hausmann 1 run (Hausmann run)

ML-WR - Butkiewicz 35 run (Butkiewicz run)

ML-WR - Butkiewicz 60 run (Gabriele Incarbone kick)

H - Caden Potter 3 run (Andy Hooper pass from TJ Gamradt)

ML-WR - Riihiluoma 25 run (kick failed)

H - Hausmann 5 run (Hausmann run)

CW - Kannon Korpela 14 pass from Zion Smith (kick failed)

CW - Alek Strikowski 10 pass from Smith (Smith run)

CW - Dillon Hoff 3 run (kick failed)

CW - Strikowski 6 pass from Smith (kick failed)

CW - Cameron Cahoon 24 run (Austin Lewandowski run)

CW - Nic Johnson 80 run (Sawyer Strelnieks kick)

CW - Cahoon 26 pass from Smith (Ryan Juntunen pass from Smith)

CW - A.J. House 24 run (run failed)

SR - Joe Janke 62 run (run failed)

W - Tyler Kelley 50 run (Kelley run)

SR - Nick Carlson 5 run (run failed)

W - Jared Kelley 50 run (T. Kelley run)

SR - Mark Lisic 49 pass from Carlson (pass failed)

DR - Jeffrey Moore 26 pass from Noah Williams (pass failed)

DR - Moore 10 run (run failed)

DR - Moore 25 run (run failed)

DR - Moore 40 run (pass failed)

No stats available.

No stats available.

PREP VOLLEYBALL

For Barnum: Emily Miletich 4B, 4AS, 15D; Jessica Bird 8K, 20D; Lexi Bonneville 5K, 13D; Megan Liimatainen 30SA; Lea Peterson 33SA.

For FDL: No stats available.

For Wrenshall: Paige Johnson 19SA, 5AS; Ashley Johnson 11-for-11 serving, 14D; Emily Adkins 11K.

COLLEGE VOLLEYBALL

For FDLTCC: Tatianna Zimmerman 6K, 7D, 1AS; Courtney Ableiter 6K, 4D, 1AS; Samantha Benjamin 11SA, 6D, 1AS’ Shelby Houle 4D, 1AS.

JUNIOR HOCKEYFriday, October 21MN Wilderness 6, Springfield 3

First period - 1. MNW, Tristan Rostagno (Louis Roehl), 5:26; 2. S, Max Nylander (Ricards Bernhards, Fabio Hollenstein), 10:26; 3. MNW, Charlie Parker (Connor Koviak, Tim Nicksic), 12:39; 4. S, Bernhards (Nylander, Hollenstein), 12:54.

Second period - 5. MNW, Zach Mills (Tyler Vold, Pavel Mikhasenok), 9:01; 6. MNW, Dylan Mills (Nicksic, Vold), 18:01 (PP); 7. MNW, Nicksic (Vold, D. Mills), 19:48 (PP).

Third period - 8. MNW, Mills (Mikhasenok, Mitchell Walinski), 15:58; 9. S, Ryan Leibold (Matt Long, Bernhards), 19:43.

Saves - Cooley, S, 26/32; MNW, Luke Kania, MNW, 21/24.

First period - 1. MNW Jesse Farabee (Troy Dobbs, James Crossman), 17:12.

Second period - 2. S, Max Nylander (Chase Michelson, Fabio Hollenstein), 6:13.

Third period - 3. MNW, Pavel Mikhasenok, 5:48; 4. MNW, Michael Zuffante, 19:58 (EN).

Saves - Luke Kania, MNW, 39/40; Evan Fear, S, 31/33.