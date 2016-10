Scoreboard - October 27, 2016 edition

Bra - Wilsey 9 run (Josh Zimpel pass from Hunter Giffrow)

Bra - Wilsey 8 run (pass failed)

Bra - Ryan Roslin 26 run (Jacob Lindgren pass from Giffrow)

Bra - Alec Downing 2 pass from Giffrow (Giffrow run)

Cloquet 21, Hibbing 7

C - Joseph Deppa 37 pass from Tim Pokornowski (Noah Niemi kick)

H - James Gibson 3 pass from Travis Carruth (Holden Law kick)

C - Aahsan Maigag 69 run (Niemi kick)

C - Spencer Wehr 4 run (Niemi kick)

Cromwell-Wright 69, McGregor 0

CW - Nic Johnson 51 punt return (Sawyer Strelnieks kick)

CW - Sam Kemper 4 pass from Zion Smith (Strelnieks kick)

CW - Strelnieks 55 pass from Smith (Strelnieks kick)

CW - Johnson 37 pass from Smith (kick failed)

CW - Johnson 70 punt return (Smith tun)

CW - Strelnieks 5 pass from Smith (Strelnieks kick)

CW - Cameron Cahoon 47 interception return (Alek Striowski pass from Smith)

CW - Cahoon 36 run (Strelnieks kick)

CW - Kannon Korpela 70 run (pass failed)

CW - Cyril Sworski 1 run (pass failed)

Mora 33, Esko 12

M - Jeremiah Mantel 3 run (Matt Peters kick)

E - Dawsen Cossalter 15 pass from Stone DeLeon (kick failed)

M - Luke Anderson 2 run (Peters kick)

M - Isac Kelling 20 fumble return (Peters kick)

E - DeLeon 1 run (run failed)

M - Mantel 5 run (pass failed)

M - Idris Anderson 10 run (run failed)

Aitkin 14, Moose Lake-Willow River 6

A - Caleb Curtiss 23 run (Sam Peterson kick)

A - Peterson 13 run (Peterson kick)

ML-WR - Bryceton Butkiewicz 10 run (pass failed)

PREP VOLLEYBALLThursday, October 13FDL OJibwe def. Red Lake 3-0Wrenshall def. East Central 13-25, 25-15, 22-25, 25-15, 15-10Proctor def. ML-WR 25-22, 25-20, 25-17Duluth East def. Esko 25-17, 25-13, 25-21

For Esko: Taylor Robinson 20SA; Marais Houser 16SA; Hannah Stark 9K; Bridget Yellin 6K, 2B.

McGregor def. Barnum 25-19, 25-23, 22-25, 25-20

For Barnum - No stats.

Superior def. Cloquet 25-27, 25-23, 25-14, 25-16

For Cloquet: Morgan Walsh 11K, 5AS, 10D; Callie Holm 23D; Lucy Sinkkonen 6K; Savannah Sears 8K.

Monday, October 17Carlton def. Eskomos 26-24, 25-22, 23-25, 25-23

For Carlton: Abby Mickle 16K; Brynne Mickle 50SA; Taylor Nelson 13K; Alaina Bennett 9K.

Tuesday, October 18Crom-Wright def. ML-WR 3-0East Central def. Barnum 14-25, 25-20, 25-23, 25-19

For Barnum: Emily Miletich 9K; Megan Liimatainen 15SA.

Cook County def. Carlton 25-20, 22-25, 25-20, 25-19

For Carlton: Abby Mickle 10K; Alaina Bennett 8K; Taylor Nelson 7K; Brynne Mickle 31SA.

Hermantown def. Cloquet 25-15, 25-22, 25-8

For Cloquet: Morgan Walsh 7K; Savannah Sears 12D; Callie Holm 11D.

Duluth Marshall def. Wrenshall 25-17, 25-13, 25-17

For Wrenshall: Cheyanne Carlson 8K; Ashley Johnson 13D.

BOYS SOCCERThursday, October 13Section 7A First RoundCloquet-Esko-Carlton 10, PACT 2

First half - 1. CEC, Andy Acers (Dylan Johnson), 1st; 2. CEC, Kade Bender, 2nd; 3. CEC, Ryan Fredrickson (Johnson), 5th; 4. CEC, Acers (Jedd Anich), 8th; 5. CEC, Brendon Marti (Fredrickson), 25th; 6. P, Igor Shevchenko 37th.

Second half - 7. P, Alex Myrum, 45th; 8. CEC, Ryan Carlson (Scott Rousseau), 48th; 9. CEC, Anich (Fredrickson), 55th; 10. CEC, Zach Conklin (Johnson), 61st; 11. CEC, Rousseau, 70th; 12. CEC, Woody Waugh (Nathan Hammond), 74th.

Saves - Jay Boder, CEC, 0; Dylan Clark, CEC, 0; Tim Stariha, P, 9.

Saturday, October 15Section 7A QuarterfinalsCloquet-Esko-Carlton 3, Grand Rapids 1

First half - 1. CEC, Brendon Marti (Ryan Fredrickson), 30th; 2. CEC, Fredrickson (Drew Doesken), 38th.

Second half - 3. CEC, Kade Bender (Jedd Anich), 43rd; 4. GR, Grant Henrichsen, 45th.

Saves - Jay Boder, CEC, 3; Devon Mackey, GR, 6.

Tuesday, October 18Section 7A SemifinalsChisago Lakes 2, Cloquet-Esko-Carlton 1 (shootout)

First half - No scoring.

Second half - 1. CEC, Nathan Hammond (Dylan Johnson), 63rd; 2. CL, 74th.

GIRLS SOCCERThursday, October 13Section 7A First RoundGrand Rapids 2, Esko 2Grand Rapids wins 4-3 in 6-round shootout

First half - 1. GR, Lindsey Franzone (Madyson Shaffer), 18th; 2. GR, Emily Saumer (Ellie Tillma), 21st; 3. E, Karlie Kulas (Selena Shady), 38th.

Second half - E, Jackie Erkkila (Kulas), 79th.

First overtime - No scoring.

Second overtime - No scoring.

Cloquet-Carlton 13, North Lakes Academy 0

First half - 1. Kiana Bender (Liz Couture), 2nd; 2. Bender (Kaitlyn Simmonds), 9th; 3. Alysha Anderson (Holly McGinn), 10th; 4. Brittney Bushman (Kendra Kelley), 19th; 5. Anderson (Bushman), 30th; 6. Kelley (Bender), 35th; 7. Bender (Simmonds), 36th; 8. Kelley (Bender), 38th; 9. Kelley (Sylvie Deters), 39th.

Second half - 10. Kenzie Stevenson (Deters), 47th; 11. Bushman (Payten Schneberger), 54th; 12. Sam Proulx (Simmonds), 63rd; 13. Simmonds (Mackenzie Brummer), 67th.

Saves - Kat Welman, CC, 1; Alena Miller, NLA, 23.

Saturday, October 15Section 7A QuarterfinalsNorth Branch 2, Cloquet-Carlton 1

First half - 1. CC, Kendray Kelley (Jaxie Progolec), 17th; 2. NB, Khyah Harper, 21st.

Second half - NB, Khyah Harper, 71st.

GIRLS SWIMMINGSaturday, October 15Taconite InvitationalTeam Results

1. Duluth East, 271; 2. Mesabi East, 189; 3. Eveleth-Gilbert, 184; 4. International Falls, 180; 5. Two Harbors-Silver Bay, 161; 6. Duluth Denfeld, 138; 7. Cloquet-Esko-Carlton, 102; 8. Proctor-Hermantown, 64; 9. Virginia, 53; 10. Chisholm, 32; 11. Northeast Range/Ely, 15.

CEC Top Individual Results

200 medley - 6. CEC (Maddie Dostal, Rachel Gorski, Faith Carlson, Makayla Suominen) 2:04.38; 200 freestyle - 15. Mykayla Laurie 2:21.41; 200 IM - 28. Abby Johnson 3:02.50; 50 freestyle - 1. Suominen 24:51 (meet record), 3. Faith Carlson 26.37; 100 butterfly - 6. Carlson 1:10.00; 100 freestyle - 1. Suominen 54.02 (meet record); 500 freestyle - 24. Anderson 6:44.89; 200 freestyle relay - 4. CEC (Carlson, Gorski, Laurie, Suominen) 1:49.01; 100 backstroke - 12. Dostal 1:14.75; 100 breastroke - 11. Gorski 1:20.35; 400 freestyle relay - 10. CEC (Anderson, Faith Shingledecker, Abby Johnson, Dostal) 4:35.17.

Tuesday, October 18North-South InvitationalTeam Results

1. Mesabi East, 644; 2. Duluth Denfeld, 544; 3. Two Harbors, 503; 4. Eveleth-Gilbert, 423; 5. Proctor/Hermantown, 390; 6. Cloquet-Esko-Carlton, 283.

Individual Results

200 medley relay - 1. Eveleth-Gilbert (Elli Jankila, Amara Carey, Carly George, Mollie Albrecht), 2:03.28; 2. Duluth Denfeld, 2:04.00; 200 freestyle - 1. Shelby Karpik, EG, 2:11.03; 2. Hannah Feyen, DD, 2;11.51; 200 individual medley - 1. Erin Rudd, DD, 2:26.05; 2. Ava Hill, ME, 2:31.20; 50 freestyle - Anna Johnson, ME, 26.07; 2. Kate Thomasen, TH, 26-51; 1-meter diving - 1. Johnson, DD, 188.30; 2. Zariah Baker, ME, 137.15; 100 butterfly - 1. Johnson, ME, 1:03.83; 2. Faith Carlson, CEC, 1:06.89; 100 freestyle - 1. Makayla Suominen, CEC, 53.41; 2. Thomasen, TH. 58.72; 500 freestyle - 1. Karpik, EG, 5:51.75; 2. Katarina Hanson, TH, 5:56.71; 200 freestyle relay - 1. Cloquet-Esko-Carlton (Carlson, Rachel Gorski, Elizabeth House, Suominen), 1:47.83; 2. Mesabi East, 1:48.21; 100 backstroke - 1. Rudd, DD, 1:05.64; 2. Elli Jankila, EG, 1:09.87; 100 breaststroke - 1. Kaylee Overby, TH, 1:14.91; 2. Hill, ME, 1:16.30; 400 freestyle relay - 1. Mesabi East (Lindsey Luke, Isabelle Kalb, Hill, Johnson), 3:56.71; 2. Duluth Denfeld 4:02.82.

GIRLS SWIMMINGThursday, October 13Section 7AA North SubsectionSingles

First round - Jaime Troumbly, Grand Rapids-Greenway, def. Noelle Meyers, St. Francis; Molly Scipioni, Hibbing-Chisholm, def. Bayley Anderson, Duluth Denfeld, 6-1, 6-1; Ryan Gray, Hermantown, def. Lindsey Lamirande, Cloquet-Esko-Carlton, 6-3, 6-2; Lauren Aturaliya, Duluth East, def. Jordan Troumbly, Grand Rapids-Greenway, 7-5, 6-4; Megan Chaffey, Hermantown, def. Megan Hautajarvi, Duluth Denfeld, 6-3, 6-0; Lillian Rue, Hibbing-Chisholm, def. Sadie Pennebaker, St. Francis, 6-2, 6-1.

Quarterfinals - Aili Hietala, Duluth East, def. Jaime Troumbly 6-0, 6-0; Gray def. Scipioni 6-2, 6-2; Aturaliya def. Rose Lundquist, Cloquet-Esko-Carlton, 6-2, 6-2; Chaffey def. Rue 7-5, 6-0.

Semifinals - Hietala def. Gray 6-0, 6-0; Aturaliya def. Chaffey 7-5, 6-2.

Doubles

First round - Abby VanDeelen/Abby Halverson, Hermantown, def. Ally Martin/Courtney Beaupre, Cloquet-Esko-Carlton, 6-4, 6-2; Jordan Hyduke/Maria Valentini, Hibbing-Chisholm, def. Anna Leonard/Emma Schiltz, Duluth Denfeld, 6-1, 6-1; Heaven Hamling/Maddy Illikainen, Grand Rapids-Greenway, def. Morgan Granda/Bijou Towne, Cloquet-Esko-Carlton, 6-0, 6-0; Maddy Warner/Sara Hoag, Hibbing-Chisholm, def. Alisa Franchino/Grace Thull, St. Francis, 6-2, 6-4; Josie Humphreys/Alex Peterson, Duluth East, def. Myra Stauber/Julia Ketola, Duluth Denfeld, 6-0, 6-0; Marlis Green/Allison Mathwig, St. Francis, def. Joanna Tahtinen/Alissa Felmlee, Hermantown, 6-1, 6-2.

Quarterfinals - Brynne Hauer/Shay Callaway, Duluth East, def. VanDeelen/Halverson 6-0, 6-0; Hamling/Illikainen def. Hyduke/Valentini 6-4, 6-4; Megan Dulong/Emma Wagner, Grand Rapids-Greenway, def. Warner/Hoag 6-0, 6-0; Humphreys/Peterson def. Green/Mathwig 6-1, 6-3.

Semifinals - Hauer/Callaway def. Hamling/Illikainen 6-2, 6-1; Humphreys/Peterson def. Dulong/Wagner 7-5, 7-5.

CROSS COUNTRYWednesday, October 12Polar League Conference MeetBoys Team Results

1. Esko, 36; 2. Moose Lake-Willow River-Barnum, 41; 3. North Shore, 51; 4. South Ridge, 120.

Esko Boys Individual Results

2. Joshua Kemp 17:01.10; 4. Sam Rengo 17:46.60; 11. Lucas Bourgeault 18:35.40; 12. Cameron Schultz 18:37.10; 13. Tyler Northey 18:38.40; 16. Will Schmitz 18:51.20; 17. Quinn Erkkila 18:56.50.

ML-WR-B Boys Individual Results

1. Ethan Olson, 16:41.40; 8. Tan Dipman 18:14.00; 10. Joe Bustrak 18:24.40; 14. Jacob Danelski 18:38.80; 15. Lake Doran 18:48.50; 18. Danny Whited 18:57.60; 19. Mark Fossum 18:59.10.

Carlton Boys Individual Results

23. Spencer Hoefling 20:05.60; 31. Mark Matlack 23:32.80; 32. Jayden Swanson 25:17.60.

Crom-Wright-Flood Boys Individual Results

6. Cameron Dickey 18:12.00; 9. Wyatt Rauvala 18:19.50.

Wrenshall Boys Individual Results

26. Kaden Olesen 21:02.80.

Girls Team Results

1. North Shore, 53; 2. Esko, 59; 3. South Ridge, 64; 4. Carlton, 77; 5. Moose Lake-Willow River-Barnum, 82.

Esko Girls Individual Results

5. Carle Helberg 21:49.20; 9. Elsa Mowers 22:35.40; 14. Nelly Helberg 22:54.10; 15. Grace Shingledecker 22:57.60; 16. Greta Moores 23:11.70; 19. Ingrid Hexum 23:43.30; 29. Emily Rish 24:27.90; 33. Allison Thornton 25:51.80.

ML-WR-B Girls Individual Results

3. Savannah Gamst 21:16.50; 11. Laya Danelski 22:39.50; 21. Sophie Richardson 23:48.80; 23. Lexi Tekippe 23:55.10; 24. Sydney Bexell 23:58.50; 31. Kelli Granquist 24:48.80.

Carlton Girls Individual Results

1. Erika Fox 20:06.20; 2. Brittney Hillstrom 21:09.10; 20. Morgan Laveau 23:44.30; 25. Emma Cid 24:01.50; 30. Johnette Ostlund 24:37.80; 35. Remy Laveau 30:22.90.

Wrenshall Girls Individual Results

26. Alexis Vanderpoel 24:09.70; 36. Brooklyn Morneau 30:35.00.

Tuesday, October 18Proctor InvitationalBoys Team Results

1. Cloquet, 28; 2. Duluth East, 64; 3. Esko, 117; 4. Ely, 119; 5. Moose Lake-Willow River-Barnum, 134; 6. Crosby-Ironton, 155; 7. North Shore, 201; 8. Hermantown, 216; 9. Duluth Marshall, 228; 10. Lakeview Christian Academy, 29; 11. Proctor, 280; 12. Duluth Denfeld, 295.

Cloquet Boys Individual Results

1. Isaac Boedigheimer 16:23.7; 4. Conner Denman 17:13.6; 5. Aidan Ripp 17:13.8 10; 7. Parker Sinkkonen 17:25.8; 11. Blaine Bong 17:36.6; 24. Blake Desmond 18:19.1; 26. Jean-Luc Genereau 18:31.0.

Esko Boys Individual Results

3. Joshua Kemp 17:10.3; 12. Sam Rengo 17:39.6; 27. Tyler Northey 18:32.2; 37. Cameron Schultz 18:53.6; 38. Quinn Erkkila 18:54.3; 43. William Schmitz 19:02.6.

ML-WR-B Boys Individual Results

2. Ethan Olson 00:16:33.5 11 2 ABV 2

25. Mark Fossum 00:18:22.5 11 25 ABV 25

28. Lake Doran 00:18:35.3 10 28 ABV 28

34. Danny Whited 00:18:49.6 10 34 ABV 34

45. Tan Dipman 00:19:04.2 9 45 ABV 45

48. Jacob Danelski 00:19:14.6 11 48

Girls Team Results

1. Duluth East, 36; 2. Ely, 112; 3. Cloquet, 127; 4. North Shore, 133; 5. Esko, 146; 6. South Ridge, 151; 7. Hermantown, 156; 8. Proctor, 164; 9. Duluth Marshall, 175; 10. Moose Lake-Willow River-Barnum.

Cloquet Girls Individual Results

2. Anja Maijala 20:10.8; 6. Kelly Lorenz 20:22.7; 31. Franny Slater 22:37.9; 41. Elise Picka 23:20.9; 47. Emma Waugh 24:03.6; 57. Abbey Collins 25:07.1.

Esko Girls Individual Results

19. Carle Helberg 21:40.7; 27. Elsa Mowers 22:15.4; 29. Grace Shingledecker 22:34.4; 35. Greta Moores 22:57.8; 36. Nelly Helberg 22:59.6; 40. Claire Anderson 23:18.6; 53. Emily Rish 24:28.9.

ML-WR-B Girls Individual Results

9. Savannah Gamst 20:52.6; 37. Laya Danelski 23:07.7; 43. Lexi Tekippe 23:44.1; 46. Sydney Bexell 23:57.3; 49. Kelli Granquist 24:06.5; 50. Sophie Richardson 24:17.6.

COLLEGE FOOTBALLSaturday, October 15FDLTCC 6, Minnesota West 3

MW - Michael Preuss 18 field goal

FDLTCC - Tristan Snhow 11 pass from Matt Iovine (run failed)

COLLEGE VOLLEYBALLWednesday, October 12Northland def. FDLTCC 25-8, 25-11, 25-19

For FDLTCC: Courtney Ableiter 7K, 10D; Tatianna Zimmerman 5K, 4D; Sam Benjamin 10SA, 5D, Shelby Houle 1K, 4D.

Saturday, October 15Hibbing def. FDLTCC 25-5, 25-8, 25-8

For FDLTCC: Tatianna Zimmerman 3K, 6D; Lyric Johnson 5D; Courtney Ableiter 5D.

JUNIOR HOCKEYFriday, October 14MN Wilderness 8, Aberdeen 1

First Period - 1. MNW, Tim Nicksic 1:24; 2. MNW, Logan Stork (Michael Zuffante, Louis Roehl) 3:25; 3. MNW, Nick Olczyk (Eric Gotz, Mitchell Walinski) 10:34.

Second Period - 4. A, Zach Noble (Gage Mackie), 8:20; 5. MNW, Alexander Esbjors 11:06.

Third Period - 6. MNW, Charlie Parker (Nicksic, Troy Dobbs) 1:38; 7. MNW, Dobbs (Zach Mills, Esbjors) 9:44; 8. MNW, Nicksic (Parker, Dow) 14:30; 9. MNW, Mikhasenok (Z. Mills, Dylan Mills) 16:15 (PP).

Saves - Arttu Kulmala, A, 4/7; RJ Pluhar, A, 15/20; Luke Kania, MNW, 21/22.

Saturday, October 15Aberdeen 5, MN Wilderness 4

First period - No scoring.

Second period - 1. MNW Louis Roehl (Logan Stork, Michael Zuffante) 1:15 (PP); 2. MNW, Mitchell Walinski (Tristan Rostagno, Tim Nicksic) 6:33; 3. A,Trystan Isenhour (Colin Raver, Carter Roo) 15:09.

Third period - 4. A, Isenhour (Kevin Fitzgerald, Shawn Knowlton) 6:15 (PP); 5. A, Gage Mackie (Zach Noble, Knowlton) 9:42; 6. A, Roo (Raver, Isenhour) 10:55; 7. A, Mackie (Roo, Jack Kelly) 14:08; 8. MNW, Zuffante (Tyler Vold, Roehl) 17:52; 9. MNW, Nicksic (Ryan Peterson, Vold) 19:00.

Saves - Arttu Kulmala, A, 22/26; Trevor Micucci, MNW, 29/34.